经两年调查后，美议员支持新冠病毒由中国实验室泄露的理论

美国议员星期一(12月2日)结束了对COVID-19疫情的两年调查，支持病毒可能从一家中国实验室泄露的理论。这场大流行病夺去了110万美国人的生命。 共和党人控制的众议院新冠病毒大流行病事务特设小组委员会一份520页的报告调查了联邦和州层级的响应措施以及大流行病的起源和疫苗接种努力。 小组委员会主席、共和党众议员布拉德·文斯特普(Brad Wenstrup)在致国会的一封信中写道：“这项工作将帮助美国和世界预测下一场大流行病，为下一场大流行病做准备，保护我们不受下一场大流行病的危害，并且希望能够防止下一场大流行病。” 美国联邦机构、世界卫生组织(WHO)和全球各地科学家就COVID-19最有可能的起源得出了不同结论，目前并没有形成共识。 多数相信病毒是在中国从动物扩散到人类的，但是美国情报部门的一项分析去年表示，病毒有可能在武汉市的一家病毒实验室被基因工程改造然后逃逸。武汉是最早发现人类感染病例的地方。 在召开了25次会议，进行了30多次有笔录的访谈，并审议了100多万页的文件后，这个国会的小组委员会被实验室泄露的理论所说服。 调查包括对安东尼·弗契(Anthony Fauci)进行的两天闭门面谈。在2020年疫情爆发初期的混乱日子里，这位政府科学家成了美国最受信赖的专家。 弗契在疫情响应措施方面与时任总统、即将重返白宫的唐纳德·特朗普(Donald Trump)发生了冲突，这激怒了右翼人士。在家人收到死亡威胁后，他如今生活在安全保护之中。 共和党人指责这位今年83岁的免疫学专家帮助引发了百年来最严重的大流行病，因为他批准把资金拨给中国科学家。共和党人指责这些中国科学家制造了造成COVID-19的新冠病毒SARS-CoV-2。 这份报告标题性的结论包括：国立卫生研究院(NIH)确实资助了武汉病毒研究所(WIV)有争议的“功能增益”研究，这种研究寻求强化病毒，以此来找到抗击病毒的方式。 今年6月，弗契在该小组委员会前愤怒否认掩盖COVID-19的源头。他争辩说，那家实验室所研究的蝙蝠病毒，在“分子上不可能”变化为造成大流行病的病毒。 但是该小组委员会的报告说，SARS-CoV-2病毒“有可能是因为与实验室或研究有关的事故而出现”。 调查认为，封锁措施“造成的害处大于益处”。调查还说，强制口罩令“在控制COVID-19扩散方面无效”，这与其他研究的发现相抵触，这些研究显示在公共场所戴口罩确实减少了传播率。 维持社交距离的指导原则受到了批评，不过旅行限制被认为拯救了生命。 调查人员认为，特朗普的“曲速行动”(Operation Warp Speed)–公共资助的开发COVID疫苗项目–一项“巨大成功”，但是关闭学校的做法对美国儿童造成了“持久影响”。