马来西亚犯罪率飙升，中国免签政策成关注焦点

根据马来西亚和中国签署的免签协议，中国公民可免签入境马来西亚停留最长30天，而马来西亚公民入境中国则享有15天免签待遇。 然而随着马中互免签证政策的实施，公众对社会安全的担忧也日益升温，主要原因是最近频繁曝出涉及中国人的犯罪案例，让人不禁质疑免签政策是否为犯罪分子打开了便利之门？ 警方接连查获中国公民诈骗团伙 今年10月，吉隆坡及梳邦发生了一系列入室盗窃案，警方成功逮捕了7名嫌犯，其中包括6名无有效签证的中国籍男子。他们采用租车方式行动，专挑双层独立住宅，在租户外出时伺机作案。 无独有偶，9月份，柔佛新山的一间民宅被揭发为诈骗集团的呼叫中心。这间普通住宅隐藏着不为人知的秘密——8名年龄介于19至39岁的中国人被控共谋通过虚假投资实施诈骗。这些嫌犯否认指控，并以5000令吉及两名马来西亚人为担保保释。 同月，警方还突袭了柔佛一间豪宅，逮捕了20名诈骗团伙成员，其中19人为中国人，1人为台湾人，他们通过电话诈骗专门锁定中国公民。 根据马来西亚与中国建交50周年之际推出的新政策，中国公民可以在无需签证的情况下访问马来西亚并滞留30天。这项政策旨在吸引更多游客和投资者，以助力东南亚国家在疫情后复苏。 然而现在，一些马来西亚人担心，中国人的涌入可能不仅仅带来经济利益，还可能带来犯罪和黑帮问题。目前，马来西亚已经面临以中国犯罪网络为主导的网络诈骗威胁浪潮。 “随着越来越多的中国投资和项目在马来西亚展开，黑帮问题在马来西亚肯定会越来越多，”一篇关于中国盗窃团伙的社媒帖子这样写道。 免签政策引争议：便利与安全的两难抉择 马来西亚在一年前宣布对中国公民实施停留不超过30天可免签入境的便利措施。中国随后也宣布，马西亚持普通护照人员赴华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。 中国外交部发言人林剑表示，这一举措旨在进一步促进国际人员流动，中方希望通过扩大免签范围，推动更紧密的国际合作。 然而自从马中两国决定相互免签以来，马来西亚的犯罪率大幅飙升。根据马来西亚统计局（DOSM）的数据，2023年以来，马来西亚的网络犯罪案件飙升35.5%，总数高达34,532宗。其中，电子商务诈骗高居榜首，占所有案件的33.2%。其次是电信诈骗（30%）、虚假投资（15.6%）、虚假贷款（12.3%）、电子金融犯罪（6.1%）和爱情诈骗（2.7%）。 一些专家提醒，免签政策虽然能促进两国间的经贸和旅游发展，但也可能成为跨境犯罪的“捷径”。不过也有专家对此持不同看法，认为外籍人士在马来西亚犯罪的现象并非新鲜事，与免签政策并无直接关联。犯罪分子利用法律漏洞早已存在，并不能归咎于任何特定国家或政策。 国家利益与风险考验：马中关系如何取舍？ 在促进经济增长的同时，如何平衡国家安全与人员往来的便利性，成为马中免签政策背后的一道难题。免签虽然为旅客提供了更多自由，但是与此同时，犯罪分子利用免签 进行组织跨境犯罪、毒品走私甚至人口贩卖也是不争的事实。 马来西亚玛拉工艺大学（UiTM）行政科学与政策研究学院教授莫哈末拉姆兰博士对美国之音表示，免签政策既有利也有弊。其优势在于改善国际关系并带来经济利益，但弊端可能包括网络诈骗和其他犯罪活动的增加。 他建议，为降低这些风险，相关部门应落实更完善的安全机制，如改进入境前的筛查流程。 “相关部门可以通过电子旅行授权（ETA）对访客进行筛查，评估是否存在安全风险，例如犯罪记录或可疑背景。政府间的情报合作也至关重要，包括共享已知犯罪分子或高风险群体的信息，以便在嫌疑人抵达之前进行侦查。同时，可以成立专业执法部门以应对风险，并加强对罪案高发地区的监控。此外，对住宅和出租房等高风险领域的监控升级将有助于提前发现犯罪活动，而数据分析工具可协助执法机构发现可疑的犯罪模式。”