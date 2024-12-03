美国：若再发生错误拘押美国公民事件，有关中国的旅行警告可能重新上调

美国星期一(12月2日)表示，如果北京再度拘捕美国公民，上星期在三名入狱的美国人获释后放宽的有关中国的旅行警告有可能重新上调。 上星期，乔·拜登(Joe Biden)总统的行政当局宣布华盛顿认为被北京错误拘押的最后几位美国公民获得释放。 作为交换，美国释放了三名没有公布姓名的中国公民，并放宽了有关中国的旅行警告。中国试图把外国商人吸引回来，让美国放宽旅行警告是北京费力争取的目标。 截至上星期，美国国务院将有关中国的旅行警告定为“二级”，也就是“格外小心”，而不是之前的“三级”，也就是劝告美国人重新考虑前往中国。 国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)对记者们说：“已经没有被错误拘押的美国人了，所以它们被下调到了二级。” “但是，对中国以及对任何国家都适用的是，如果他们错误拘押我们的公民，我们将努力把他们带回来，而这当然将对我们发布的旅行警告有影响。” 拜登行政当局一再提起这三名美国人的案例。他们是：2012年以来一直以毒品罪名而坐牢的马克·斯威丹(Mark Swidan)以及因间谍指称而被监禁的华裔美国公民李凯(Kai Li)和梁成运(John Leung)。 今年9月，中国释放了2006年以来被捕并以合同欺诈罪被判处无期徒刑的基督教牧师林大卫(David Lin)。 米勒说：“我们决心在本届行政当局离任前让他们获得释放，我们做到了这一点。” (本文依据了法新社的报道。)