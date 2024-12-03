Diptyque 2024聖誕系列和羊毛氈藝術家合作！從蠟燭到倒數月曆都可愛破表，還有專屬羊毛氈掛飾

Diptyque這次的聖誕系列攜手英國藝術家Lucy Sparrow合作，讓她擅長的羊毛氈元素出現在系列各單品之中，兼具質感與童趣，不管是聖誕蠟燭或是專屬的羊毛氈掛飾都好值得入手！ by Chiao Hung- 2024/12/03 更新 Lucy Sparrow擅長運用羊毛氊素材，將藝術理念與工藝技法巧妙地融合。2024年與Diptyque聖誕系列的合作，更創造了一個由各種冬日元素(像是聖誕樹、松果、薑餅人、糖果、星辰)及Diptyque經典標誌(香水瓶、傳統蠟燭、飾以經典橢圓的手袋及香爐)組成的神奇節慶世界。 Diptyque 2024聖誕限量系列形象圖。 Lucy Sparrow用毛氊親手編織許多小配件，分別出現在香氛、家居香氛、裝飾精品、小型擺件及獨家禮贈等不同用途的產品上。 每年必收的聖誕香氛蠟燭 Diptyque每年聖誕都會推出三款冬日限量版香氛蠟燭，這次燭杯上Diptyque經典的橢圓商標特別採由羊毛氊製成，再黏貼於彩色漆面玻璃燭杯之上，看起來格外有質感。 1.深綠色燭杯的Sapin冷杉香氛蠟燭 Diptyque 2024聖誕限量Sapin冷杉蠟燭70g，NT1,600、190g，NT2,700 西伯利亞冷杉精華與冷杉香脂氣息交相融合的創意香調。整體蠟燭香味讓人眼前浮現新鮮切割、正待裝飾的聖誕樹，清新的冷杉針葉結合樹脂芬芳，再輔以雪松及印尼 廣藿香氣味。