6名前蘋果員工涉詐領慈善捐款 面臨多項重罪指控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）加州聖克拉拉郡檢方經過2年調查，今天指控6名前蘋果公司（Apple Inc.）員公透過公司捐款計劃，詐領15.2萬美元（約新台幣494萬元）捐款，並謊報10萬美元慈善捐款進行逃漏稅、涉嫌多項重罪。涉案6人多為華裔人士。 加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）地方檢察官辦公室透過新聞稿指出，6名被告涉嫌在2018年7月1日至2021年4月6日間操縱慈善機構捐款。手段是經由蘋果的「配對捐款計劃」（gift-matching program），即員工先透過第三方平台捐款，待捐款完成後，蘋果會依照100%或200%的比例進行捐款，再由第三方平台將籌集資金捐給慈善機構。 檢方列出6名被告英文姓名，當中，涉案的關姓男子（Siu Kei Alex Kwan）是中美國際文化交流協會（American Chinese International Cultural Exchange，ACICEC）的會計師、及專為低收入戶提供援助的Hop4Kids執行長。檢方指出，在他主導下，其他被告對上述2個慈善機構進行假捐款，隨後便拿回捐款，關男則提取蘋果的配對捐款。 被告同時將捐款申報作稅務抵免，進行稅務詐欺非法行為。 舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）於2020年報導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關新聞時曾提到，關男與加州大學柏克萊分校中國學生與學者聯誼會合作，籌集9萬美元購買醫療用品運送至武漢的醫院，並表示有家人在香港。