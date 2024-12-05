侵烏後首訪歐盟國 俄外長出席馬爾他歐安組織外長會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社馬爾他塔卡利5日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭外交部長今天均將出席在馬爾他舉行的歐安組織外長會議。這將是俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）自2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，首次訪問歐盟國家。 法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將出席在馬爾他塔卡利（Ta'Qali）舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）外長會議，不過他並無會見拉夫羅夫的計畫。 根據俄羅斯媒體報導，目前受到歐盟制裁的拉夫羅夫，自2021年12月參加在斯德哥爾摩舉行的歐安組織會議以來，即未再訪問過歐盟國家。 歐安組織成立於1975年，目的在解決冷戰期間東西方之間的緊張關係，目前有57個成員國，包括土耳其、蒙古、英國和加拿大，還有美國、烏克蘭和俄羅斯。 這個組織協助成員協調人權和軍備控制等問題，但莫斯科指責它背離創立宗旨的聲浪與日俱增。 拉夫羅夫一年前在北馬其頓舉行的上次外長會議，指責歐安組織淪為北約和歐盟的「附庸」。 烏克蘭呼籲將俄羅斯排除在歐安組織之外，並且因為拉夫羅夫的出席，抵制去年在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）舉行的外長會議。 不過，烏克蘭昨天表示外交部長西比哈（Andriy Sybiga）將出席今天在馬爾他揭幕的歐安組織外長會議。對烏克蘭來說，會議的時間點非常微妙。 美國候任總統川普矢言儘快促成協議以結束俄烏戰爭，這使得烏克蘭在川普就職前急忙尋找施力點。 烏克蘭盟友、波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）昨天表示，不會與拉夫羅夫在馬爾他「舉行會談」，並質疑為何莫斯科仍是歐安組織的一員。 今年歐安組織外長會議東道主馬爾他政府發言人表示，雖然拉夫羅夫遭歐盟凍結資產，但他並無旅行禁令加諸於身，因此邀請這名俄羅斯外長出席以「維持溝通管道暢通」。 俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天表示，拉夫羅夫將利用本週會議痛斥歐安組織的「制度性危機」。 沙卡洛娃聲稱一些西方國家「利用此平台謀取自身利益」，並認為歐安組織已經「烏克蘭化」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131205