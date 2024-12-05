樂活旅客最愛花東 逾5成青睞綠色行程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北5日電）台灣樂活永續協會今天公布2025樂活旅遊調查，旅客最愛的目的地為花東、中部以及南部，且隨著環保意識抬頭，有超過5成旅客會優先選擇綠色行程。 根據國家發展委員會推估，台灣即將進入「超高齡社會」，樂活旅遊將以多元模式蓬勃發展。 台灣樂活永續協會攜手雄獅旅遊今天舉辦2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會，分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，及推出以健康、渡假、學習與友伴為主軸的創新特色行程。 台灣樂活永續協會說，2025年將定義為「樂活旅遊年」，推廣結合綠色概念的樂活旅遊新玩法，透過集結上百位會員力量，共同規劃低碳慢活的遊程，實踐綠色永續理念。 根據2025樂活旅遊調查顯示，旅客出遊首重住宿品質優良，其次依序為CP值高、餐食美味、行程豐富。 消費者最喜歡參與的體驗活動，第1名為品嚐當地美食，體驗當地文化和放鬆休閒各居第2、3名，至於2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。 調查中顯示，在消費者期待的旅遊型態方面，2日以上旅遊天數比例較2018年大幅成長9成，顯示旅遊類型逐步轉變，且隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅推出的大人囡仔遊程，迄今超過15萬人參與，顯示市場對樂活旅遊的高度需求與發展潛力，而企業在規劃員工旅行或活動時，也越來越注重選擇友善環境、負責任的旅行方式。 雄獅旅遊指出，推出創新樂活旅遊行程，「為健康旅行」規劃高山農場、森林步道或品嘗產地餐桌為主題；「為渡假旅行」安排入住高品質飯店；「為學習旅行」以手作及學習在地生活文化，帶領旅客進行香氛體驗、製作淡水生態瓶等活動；「為友伴旅行」則推出適合邀請好友共同參與的旅行主題，預計12月底也將推出國外版行程。（編輯：陳政偉）1131205