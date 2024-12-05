抗衡中国“一带一路”，拜登在安哥拉参观美国资助的“洛比托走廊”项目

美国总统乔·拜登(Joe Biden)星期三(12月4日)亲眼观看了由美国资助的一个铁路项目，这个项目融合了他个人对铁路的热爱以及他希望在非洲留下超越其政府任期的遗产的愿望。 “洛比托走廊”(Lobito Corridor)是一条长1300公里的铁路线，从富产铜矿的赞比亚延伸至非洲西南部国家安哥拉的洛比托港。这条铁路旨在成为拜登政府“全球基础设施和投资伙伴关系计划”(PGI)下的一条“战略经济走廊”，这项行动倡议旨在对抗中国立足已久跟且规模庞大的“一带一路”倡议。到目前为止，拜登政府表示已承诺为该项目投入近40亿美元。 星期二，在安哥拉首都罗安达，拜登透过他对客运铁路的热爱的视角谈到了这个项目。他说，在担任美国参议员的时候，他经常在特拉华州威尔明顿市和首都华盛顿之间往返–每次旅行都要行驶近340公里。 “我必须当着在场的美国媒体的面告诉你们，我可能是美国最挺铁路的人了，”拜登说。聚集在安哥拉国家奴隶制博物馆聆听他讲话的人群报以笑声。 星期三，他参观了洛比托港码头，并会晤了安哥拉总统若昂·洛伦索(João Lourenço)、刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪(Félix Tshisekedi)、赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马(Hakainde Hichilema)和坦桑尼亚副总统菲利普·姆潘戈(Philip Mpango)。 在参观一家食品加工厂时，拜登提到了“洛比托走廊”在资源出口以及区域一体化和发展方面的重要性。 这位美国总统说：“我们正处于世界历史的这些转折点之一”，并指出这条铁路将缩短穿越非洲的旅行时间。 他说：“所有这些项目和投资的宗旨都是要产生巨大影响。” 拜登宣布美国将另外投资6亿美元，把这条铁路升级，并进一步开发“洛比托走廊”。 他说:“美国明白我们如何在非洲投资跟我们在非洲有多少投资同样重要。” 拜登政府的高级官员表示，到本十年末，这条铁路线的全程将会建设完成，从非洲印度洋沿岸延伸到大西洋港口洛比托。最初，它将把钴和铜等关键矿物从非洲大陆的内陆深处运输到海岸。走廊完工之后，现在需要40多天的公路旅程将在40小时内穿越非洲大陆。 拜登政府的一位高级官员表示：“走廊的前提是能够利用美国有限的支持和财务能力，将其更加深入地集中在一个地区，而不是将这些财务支持和努力分散到许多国家。”按照惯例，这位高级官员以不公布姓名的方式向记者介绍情况。 美国之音(VOA)询问这位官员，这是否重复了殖民时代的做法，也就是开发非洲大陆丰富的原始资源，却不为当地人口附加价值或提供稳定就业。非洲大陆青年人口的迅速增长带来了迫切的就业需求，给许多非洲政府造成压力。 “我不同意这条铁路是用于原材料的前提，”这位官员回答道。“目前，运出来的只有原材料。但是我认为这条铁路所做的是–为了获取更高价值的产品，你需要几件东西。其中之一就是适宜的价格以及可靠和丰富的能源。因此，能源系统的建设可以让你创造附加值。”