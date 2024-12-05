國際身心障礙者日 台灣捐贈輪椅輔具援助土耳其

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者賴素芬特拉維夫4日專電）駐土耳其代表黃志揚日前參加「國際身心障礙者日」活動，並代表台灣慈善機構捐贈輪椅及輔具，為土耳其身障者帶來便利與希望，展現台土兩國跨國界的深厚友誼與溫暖關懷。 黃志揚日前應邀前往土耳其東部艾斯倫市（Erzurum）身心障礙者中心，參加「國際身心障礙者日」活動暨台灣輪椅及輔具捐贈典禮。本次活動由土耳其東部大城艾斯倫市政府主辦，普賢教育基金會及曹仲植基金會聯合捐贈愛心物資，包含成人及孩童輪椅與助行器等。 活動吸引超過300名民眾參與，土耳其家庭及社會服務部代表、市長謝克曼（Mehmet Sekmen）、副省長切利克（Mustafa Berk Çelik）等地方政要出席。他們高度讚揚台灣人民善舉，表示這些物資將改善身障者生活品質。活動中特別安排身心障礙者表演歌舞與戲劇，展現其透過努力克服困難的學習成果，贏得全場如雷掌聲。 黃志揚致詞時說，雖然艾斯倫市近日氣溫驟降，但現場熱情款待讓人溫暖，「很高興能代表台灣的普賢教育基金會和曹仲植基金會捐贈輪椅及輔具，這些物資能為身障者提供支持，意義非凡。台灣雖然與土耳其相距8000公里，但我們相信，兩國人民的心是緊密相連的」。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 謝克曼表示，台灣的善舉不僅改善身障市民的生活，更傳遞深厚地國際情誼，「輪椅與輔具為需要幫助的民眾帶來更多便利與希望，我們由衷感謝台灣人民愛心」。 切利克也在致詞時感謝台灣，強調台土攜手合作，展現跨國界的愛與關懷。他並補充，土耳其政府將持續致力於改善身障者的生活品質，打造更加包容的社會環境，推動身障者在教育、職場與公共生活中的積極參與。（編輯：張芷瑄）1131205