預算案是韓戒嚴導火索 彈劾或影響美印太戰略 【新唐人北京時間2024年12月05日訊】韓國戒嚴令風波持續延燒，反對黨週三上午提交彈劾動議，執政黨決議反對。此次戒嚴令風波的導火索是什麼？對美韓同盟及美國的印太戰略可能產生哪些影響，來看分析報導。 韓國總統尹錫悅在12月4日凌晨4點多宣布取消戒嚴令後沒有再露面。總統府周邊加強了安保措施。 建議他實施戒嚴的韓國國防部長官金顯龍辭職；同時執政黨「國民力量黨」黨魁韓冬勳表示，黨內討論決定內閣集體辭職並免除國防部長官職務，至於是否開除尹錫悅黨籍，目前還沒有共識。 另一邊，最大在野黨「共同民主黨」主導總統彈劾案，相關動議已在4號上午提交國會、最快6號可以進行表決。 彈劾案只有在國會全體議員三分之二以上同意，並且九位憲法法院法官中六人同意的情況下才能通過。 目前所有6個在野黨占國會300席中的192席，執政黨「國民力量黨」占108席。執政黨議員已通過決議，反對彈劾總統尹錫悅。 尹錫悅3號深夜突然宣布戒嚴，歷時數小時，但因國會過半數議員投票反對而在倉促中落幕。 分析認為，引發戒嚴令的關鍵導火索是政府預算案。最大在野黨「共同民主黨」單獨運作，在沒有執政黨議員出席的情況下，通過了政府預算削減案，將規模677.4兆韓元的預算砍掉4.1兆，其中檢察院、監察院、警察等三大執法機構的特定業務經費和特殊活動費（共678億韓元)、總統辦公室的特定業務經費和特殊活動費(82億韓元)被全額削減，政府應急預備金(4.8兆韓元)減半。 台灣國策研究院資深顧問、開南大學國家暨區域發展研究中心主任‭陳文甲博士：應急預備金用於應對突發事件和安全挑戰，資金減少將限制政府在緊急情況下的反應速度和有效性。此外，執法機構預算的削減，這些經費通常用於支持調查、情報收集等核心任務，將影響其監控和防範朝鮮間諜活動的能力，增加國家安全風險。 美國駐韓國大使館認為韓國局勢仍不穩，取消了4號當天的常規領事服務，並對在韓美國人發出旅行警告。 美國國務卿布林肯：「我們正在密切關注事態的發展。這（韓國）是我們在全球最親密的合作夥伴和盟友之一。」 分析認為，韓國國內政局如果發生巨大變化，對美日韓同盟及美國的印太戰略會有直接影響，因為執政黨和最大在野黨對美國、中共及台灣的立場有明顯不同。 ‬陳文甲博士：「（在野黨）共同民主黨強調避免在敏感議題上刺激中國，尤其是黨魁李在明曾批評尹政府不必要地對抗中國，認為韓國無需捲入台海問題，只需對中國說謝謝。‭ ‬而尹錫悅政府則強調韓美同盟的核心地位，積極參與美國主導的印太戰略，對台灣問題持更為明確的立場。如果共同民主黨上台，在重大議題上，政策將不會出現根本性改變，惟在野黨執政將減弱南韓在美國印太戰略中的積極角色，尤其在對中共制衡方面，至於影響程度將取決於美中博弈局勢與美韓雙邊關係的協調能力。」 新唐人電視台記者李蘭紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/04/a103935190.html