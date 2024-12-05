聯合健保執行長遭槍殺 紐約警方公布嫌犯照片 【新唐人北京時間2024年12月05日訊】週三（12月4日）清晨，美國聯合健康保險（UnitedHealthcare）首席執行官布萊恩‧湯普森（Brian Thompson）在曼哈頓遭槍擊身亡。槍手目前在逃，警方公布了嫌犯的照片。 紐約警察局（NYPD）在公布嫌犯照片的同時表示，任何人如果知道嫌犯的身分或所在位置，請與警方聯繫。 紐約警察局局長傑西卡‧蒂施（Jessica Tisch）在週三的新聞會上表示，這是一起「有預謀，有計劃和有針對性的襲擊」。 嫌疑人似乎是一名白人男子，穿著黑白兩色運動鞋，一件淺棕色或奶油色夾克、戴著黑色口罩，背著一個「非常獨特的灰色背包」。 在警方公布的一張照片中可以看到，嫌犯舉著槍，做開槍姿勢。而在另一張照片中，嫌犯正在騎著一輛自行車。警方表示，他們將與電動自行車（e-bike）公司合作，追蹤這輛自行車上的GPS定位器。 一名執法人員說，槍手在襲擊過程中可能使用了消音器。 紐約警察局刑偵隊長喬‧肯尼（Joe Kenny）表示，這名神祕槍手似乎很擅長使用槍枝。他先是徒步逃跑，然後騎上一輛電動Citi Bike，在中央公園消失了。 肯尼說，槍手的武器當時似乎出現了故障，但他設法迅速清理故障，並再次開始射擊，這表明嫌犯精通槍械。 警方還宣布懸賞最高1萬美元，捉拿嫌犯。 這起事件發生在曼哈頓中城的希爾頓酒店。聯合健康集團當天在那裡舉行投資者日活動。紐約警察局局長蒂施說，當湯普森步行前往其公司舉行投資者會議的酒店時，槍手從背後接近湯普森，至少向其背部和右小腿各開了一槍。 紐約警察局刑偵隊長肯尼表示，槍手先是從湯普森的背部射擊，然後走向受害者，並繼續射擊。 「目前這起謀殺案的動機尚不清楚，但根據我們迄今為止掌握的證據，嫌犯似乎是專門針對受害者。」肯尼說，「但目前，我們還不知道原因。」 目擊者告訴《紐約郵報》，嫌犯在案發前被看到在酒店附近的第六大道附近徘徊。 （轉自大紀元/責任編輯：林清）