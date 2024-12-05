聯合健保執行長遭槍殺 高層正遭司法部調查 【新唐人北京時間2024年12月05日訊】聯合健康保險公司執行長湯普森週三上午在曼哈頓遭蓄意槍擊身亡。最新消息是，多名聯合健保的高級主管正因「內線交易和欺詐」受到美國司法部的調查，目前不清楚湯普森在遇害前，是否也涉及其中。來看記者稍早發回的報導。 新唐人記者Chris Beers：「聯合健保公司的首席執行官今早7點前在曼哈頓中城希爾頓酒店外，被人從背後射擊中背部和腿部，地點就在我身後。他在早上7點12分在附近的西奈山醫院被宣布死亡。凶手逃離現場，步行到一輛電動城市自行車上並騎向中央公園。凶手似乎對武器有一定的熟悉程度，因為在射擊過程中，武器出現了故障，但他迅速修復並繼續射擊。凶手是從背後接近受害者的。來看紐約警察局局長蒂施在記者會上的發言。」 紐約警察局局長蒂施：「我們初步調查發現，這起事件似乎是一次明目張膽的有針對性槍殺，而不是一次隨機的暴力行為。許多人從嫌疑犯身邊經過，但他似乎在等待預定目標。」 週三早上7點左右，50歲的湯普森到達曼哈頓中城希爾頓酒店，準備參加公司在那裡舉行的一個會議，結果在酒店外遭遇槍擊，隨後被緊急送往醫院，但不治身亡。 根據警方披露的消息，嫌犯是一名白人男性，作案時，臉上戴著黑色口罩、身穿黑色連帽衫、搭配黑白運動鞋，拿著一個灰色背包。 現場民眾喬利 ：「這太令人傷心了！這個世界已經到了沒有人能夠和睦相處的地步！我為他的家人感到難過。」 截至發稿，槍手仍然在逃。紐約警察局懸賞1萬美元，追緝嫌犯。 新唐人電視台記者唐睿、Chris Beers紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/05/a103935219.html