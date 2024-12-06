印尼逮捕一名因据称参与为网络赌博组织洗钱而被北京通缉的中国男子

印度尼西亚官员星期四(12月5日)说，印尼当局逮捕了被中国政府通缉的中国男子闫振兴(音译，Yan Zhenxing)，此人据称从一个中国网络赌博犯罪团伙那里转帐和洗钱近1800万美元。 闫振兴星期一在毗邻新加坡的巴淡岛一处过境轮渡码头被移民警员逮捕。 移民监督和执法局局长尤尔迪·尤斯曼(Yuldi Yusman)表示，闫振兴因国际刑警组织(Interpol)对其发出的红色通缉而被捕。红通要求全球执法机构拘留或逮捕被某一国家通缉的嫌疑人。 尤斯曼说，闫振兴是新加坡永久居民，他在与家人一道抵达巴淡渡假时被拘捕。 印尼当局星期四把一名身穿橙色囚服的被拘捕者带到了在首都雅加达举行的一次记者会。这名嫌疑人没有发表任何讲话，也没有被问任何问题。 尤斯曼说，闫振兴被中国内蒙古地区的警方列为嫌疑人，据称他卷入从一个网络赌博犯罪团伙转账和洗钱逾1.3亿元人民币(1780万美元)的犯罪活动。 他说，闫振兴于星期四被移交给位于雅加达的国际刑警组织印尼国家中央局，将他驱逐出境或引渡至中国的决定还需要一段时间。 就在此次逮捕行动的两个月前，旅游热点巴厘岛的移民官员逮捕了一名被北京方面通缉的中国嫌疑人，此人涉嫌帮助经营投资诈骗，从中国客户那里骗取了超过 140亿美元。 尤斯曼说：“我们致力于保护印尼领土，防止那些没有益处而且威胁国家稳定的外国人入境。” 群岛之国印度尼西亚位于亚洲和南太平洋交汇处，其地理位置吸引着当地、地区和全球犯罪集团。 上个月，巴厘岛当局逮捕了菲律宾逃犯赫克托·阿尔德温·潘托拉纳(Hector Aldwin Pantollana)，他被控帮助从菲律宾客户那里诈骗了6700多万美元。 另一名菲律宾人郭华萍(Alice Guo)今年9月在雅加达被捕，她是一名在逃的前市长，被指控与中国犯罪集团有联系。郭华萍已被驱逐至菲律宾。 今年6月，泰国头号通缉犯之一 朝瓦利特·通杜昂(Chaowalit