MBTI／最佳旅遊夥伴TOP5！ENTP是驚喜製造機、INFP為旅程注入溫度

還在煩惱找誰一起出遊嗎？旅伴的選擇可是旅程品質的關鍵勝負手！熟人結伴倒是容易，頻率合拍又是另一回事了，有人過於龜毛、有人太過隨興、也有人斤斤計較、只會說不會做…最後搞得大家都不愉快。 by 想像蝴蝶- 2024/12/06 更新 Photo / Getty 別擔心，想像蝴蝶仔細觀察了各種MBTI類型在旅途中的表現，從行前規劃到回程收尾，甚至是遇到突發狀況時的危機處理能力，全方位為你解析最佳旅伴的好選擇！ 準備好要認識這些旅遊必配的超級搭檔了嗎？就讓我們來看看哪些類型最適合當你的旅行夥伴囉！ 想像蝴蝶拉出五項核心要素，並以五星評分作為標準： 情緒價值：能否同理、關照同伴情緒，創造愉快和諧氛圍 規劃能力：行程安排、預算控制的完整平衡度 危機處理：面對突發狀況的應變能力 活動參與度：對旅程的投入程度與配合度 社交互動：與在地人或其他旅客交流的能力 TOP 5. ENFJ主人公：用心與情感的指揮家，為旅程注入溫度的靈魂人物 如果說旅行是一場音樂會，ENFJ就是那位懂得調和所有樂器的指揮家。他們不單會在出發前詢問每個人的喜好和禁忌，還會貼心記下誰容易暈車、誰有較為特殊的飲食習慣。若在人生地不熟的街上已經疲憊不堪時，ENFJ就是那個會適時遞上你最愛的零食，或找到一間剛好符合大家口味的餐廳的那個人。