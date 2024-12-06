尹锡悦面临国会罢免投票和警方有关叛乱罪嫌的调查

韩国国会的反对党议员星期四（12月5日）表示，韩国国会将于本周末对尹锡悦总统因颁布未遂紧急戒严令一事举行罢免表决投票。韩国警方则表示，他们正在对有关尹锡悦及其政府高层官员的“叛乱罪”指控进行调查。 路透社报道说，尹锡悦星期二晚突然颁布紧急戒严令旨在强化他所领导政府的权力，禁止政党和政治活动，同时对新闻媒体实施检查。 但是戒严令的颁布引发反对党以及民众的强烈反弹，民众纷纷走上街头进行示威抗议，而反对党议员则突破军方的封锁和拦阻进入国会，投票宣告总统下达的紧急戒严令无效，迫使尹锡悦当天夜里又宣布解除戒严令。 当天建议实施戒严的韩国国防部长官金龙显随即引咎辞职。 尹锡悦突然颁布紧急戒严令也让韩国的盟友感到震惊与意外，并对因此引发的局面表示关切。 韩国最大反对党民主党的一位发言人向记者表示，国会反对派联盟计划当地时间星期六傍晚七时在国会举行罢免尹锡悦的投票表决。 “尹锡悦当局颁布紧急戒严令在人民中引发极大的混乱和恐惧，”民主党籍国会议员金胜元（Kim Seung-won）星期四稍早在国会发言说。 执政的韩国人民力量党在如何应对颁布紧急戒严令所引发的危机问题上看法有分歧，但是该党目前对罢免尹锡悦持反对立场。尽管党内看法不一，但一般不赞成在尹锡悦的五年总统任期还剩两年的时候将他罢免。 韩国国会一共有300个席位，而罢免总统的投票需要有三分之二的议员支持才能通过。反对派联盟如果要让罢免案的投票获得通过，就必须要在执政党108名议员中争取至少八名议员倒戈支持反对党的罢免案。 路透社表示，尹锡悦星期四在自已政治前途未卜的情况下，接受了国防部长官金龙显提出的辞呈，并提名韩国驻沙特大使崔秉赫（Choi Byung-hyuk）接替这一职务。 金龙显不仅向尹锡悦建议颁布戒严令，而且下令韩国军方派兵封锁国会。 “我是根本反对依据戒严法动员军队的，而且对此表达了反对意见，”韩国国防部次官金善镐在韩国国会星期四举行的一场听证会上表示。他表示，他是在看到尹锡悦宣布戒严令之时才知道要实施戒严的。 金善镐在听证会上为戒严令的颁布表示道歉，并强调他要为未能阻止戒严令的颁布承担责任。 据韩联社报道，当初被任命为戒严司令官的韩国陆军参谋总长朴安洙则在听证会上表示，他也是在尹锡悦宣布戒严后才知道紧急戒严令一事，而且是在金龙显主持的全国主要指挥官会议上，才听说他已被任命为戒严司令官。 朴安洙也为此提出了辞呈。 韩国警察厅国家搜查本部负责人在国会听证会上证实，警方目前已经针对与紧急戒严令相关的“叛乱罪”和其他罪嫌的指控展开调查，因为反对党和其他活动人士都就此提出了指控。 遭到调查的对象包括尹锡悦、他的内政部长，以及已经辞职获准的国防部长官金龙显。 韩国媒体报道说，在调查进行期间，金龙显已经被禁止旅行。