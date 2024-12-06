中国经济下行引发欠薪浪潮 专家：恐危及社会安全与执政稳定

中国近来由于企业营收困难或倒闭增加，劳工欠薪争议频传，而且欠薪的行业从房地产扩至其他行业。劳工专家说，中国整体经济下滑造成讨薪潮提前，而建筑业、汽车制造业和出口部门则成为2024年欠薪的“重灾区”。更值得关注的是，地方财政捉襟见肘也造成公共部门大量拖欠薪资，这种情况恐怕危及社会安全与执政稳定性。 岁末之际的重庆天气骤冷，被欠薪的劳工同样心寒。今年刚从大学毕业的刘女士在一间酒店担任服务员。她工作一个月后却没收到工资，尝试向酒店主管讨薪，原本议订月薪人民币3000元(约410美元)，最后只争取到一半工资。她的这个酒店工作不含餐食，加上交通和住宿成本，这个工资等同无酬工作还倒贴2000元，这使她很气愤，但又无奈。 刘女士告诉美国之音：“内地欠薪这事不知道发生多少，企业也看刚出社会的年轻人好欺负，只能当做吃一次亏。” 事实上，这不是刘女士第一次遭遇欠薪。她曾在火锅餐厅工作了10天，店长却以“实习工随便给点”为由，仅支付底薪400元，对原先说的“提成”不认帐。 刘女士说，讨薪抗议作用不大，因为女性身份加上年纪轻，缺乏社会经验，很多劳务工都经历类似遭遇。 欠薪在劳动市场的“恐怖平衡” 因安全考量不愿具名、在重庆一家汽车零部件工厂工作的吴先生接受美国之音访问时说，公司至少一两百名老员工是残疾工人，每个月逾1万人民币(约1380美元)的残疾补贴都被公司“吃掉”，每人仅发放几百元。 吴先生说，企业从中扣取补贴很常见，劳工心知肚明却敢怒不敢言。 吴先生对美国之音说：“公司从国家给残疾人的补贴中间扣钱是常有的事，都是聋哑人，还有很多手脚有问题缺陷，想到公司收留残疾人就不错了，劳工也是睁一只眼闭一只眼，怕惹麻烦，企业心不是一般地黑。” 吴先生称，内地官商勾结很普遍，公司有“后台”，在当地有“势力”，即便政府知道企业“坑”了几百万人民币补贴也能免于受罚。而资方在外享有“福利公司”荣誉称号，运营还有税费优惠和国家采购或资金补贴。 他说，有残疾的全职员工月平均收入5000元，每天工时14小时，全年无休，省吃俭用年收入仅人民币4-5万。 吴先生还说，内地消息封锁严密，老百姓遇到欠薪几乎求助无门，少数劳工为了追讨工资集体向企业抗议，或向国家劳务局告发，但通常抗议没用，掀不起大浪，工人除了口头骂人别无他法。 他无奈的说，“出头鸟”的下场会很惨。即使旁人站出来为工人争取欠薪，也可能被“倒打一把”，被批评破坏现况等。劳工为了挣口饭吃，习惯遇事选择沉默，形成“恐怖平衡”。 吴先生还提到，许多劳务工会寻求中介派工，但没人监督、权力得不到限制。他说，重庆经常发生劳务公司跑路的事情。而大公司欠薪也是寻常事，以运营困难等理由，骗取员工信任却任意扣薪，员工一是怕被解雇，二是受限年龄不易求职，通常欠薪仍持续工作。 讨薪潮提前将是“新常态” 在中国，除了基层劳工，许多白领也面临欠薪困境。 《华尔街日报》11月30日报道称，中国汕尾市数十名医务人员11月聚集在一家公立医院大厅要求支付被拖欠的薪资和奖金。《潇湘晨报》12月1日也批露中国幸福航空一名飞行员被拖欠9个月工资，部分幸福航空员工兼职送外卖、跑滴滴补贴家用。 美国人权组织自由之家《异言网》(China Dissident Monitor)负责人史凯文(Kevin