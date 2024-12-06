【新唐人快報】聯合健保CEO被謀殺 槍手新照曝光 【新唐人北京時間2024年12月06日訊】週三(12月4日)清晨，美國最大健保公司之一聯合健保執行長布萊恩‧湯普森（Brian Thompson）在曼哈頓大街上被槍殺，震驚全美。目前槍手在逃，動機不明。 執法人員週四透露，蒙面槍手使用的子彈殼上印有「否認」「辯護」等字樣。紐約警方還發布了兩張槍手的未蒙面照。 受害人湯普森現年50歲，週三黎明時分，他在步行前往中城希爾頓酒店，參加公司年度投資者會議時遭遇伏擊身亡。 紐約警察局偵探局長約瑟夫‧肯尼（Joseph Kenny）表示，調查人員從酒店外找到6顆9毫米彈殼（三枚實彈和三個空彈殼），並從槍手逃跑的小巷裡找到一部手機。 警方正在調查彈殼上的詞彙是否表明作案動機。美聯社報導，彈殼上的文字可能是保險公司試圖避免支付索賠的策略。 CNN也報導，保險業有一條流行短語：「拖延、否認、辯護」（delay，deny，defend）。 週四，紐約警方在X上發布兩張槍手未蒙面的照片。警方稱，嫌犯是12月4日曼哈頓中城凶殺案的被通輯人員。所有跡像都表明這是一次有預謀槍殺。 據悉，槍手與另外兩名男性住在一間多人房。 警方官員認為，槍手是一名經驗豐富的射手，槍上還安裝了疑似消音器。 湯普森於2021年被任命為聯合健康保險的首席執行官。警方表示，他們還不知道槍手作案動機。但湯普森太太告訴NBC新聞，她的丈夫受到「一些威脅」。 一位消息人士告訴CNN，聯合健保集團受到令人擔憂的威脅，而這個威脅確實談到追捕高層管理人員。 儘管湯普森受到威脅，但他沒有跟任何私人保鏢一同出行。 前聯邦調查局局長羅布‧達米科（Rob D’Amico）週三告訴NBC新聞，湯普森被殺完全是因為嫌犯跟他就職的公司有私人恩怨。 警方現在懸賞高達10,000美元，鼓勵知情人士報案。 《新唐人快報》製作組