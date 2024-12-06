美聯合健保CEO被槍殺 彈殼上寫有三單詞 【新唐人北京時間2024年12月06日訊】再來關注震驚全美的「聯合健保」CEO湯普森遭槍殺案。週四，紐約警方公布了有嫌犯面容的新照片，並且表示，嫌犯在現場遺留下的彈殼上刻有三字。 英文新唐人電視台記者克瑞斯‧比爾斯：「週四的重大更新是，用於殺死聯合健保執行長的每顆子彈上，都印有一個英文單字，分別寫著『否認、辯護、廢黜』。當然，我們都知道「否認」和「辯護」這兩個詞的含義，但是「廢黜」想表達什麼呢？嗯，這可能表示見證的意思，也可能表示從辦公室撤職，如果這還不夠有趣的話，它們與保險業短語「延遲、拒絕、辯護」相似，這也是2010年一本講保險公司的書，副標題是『保險公司不支付理賠的原因，您能對此做些什麼？』好的，警方還已經公布了嫌疑兇手沒有被蒙面的監控照片。」 紐約警方發布了嫌犯的兩新照片，臉部清晰可見，一天前的照片中，部分臉被遮住。 警方還公布了事發現場的視頻，包括嫌犯開槍和騎著自行車逃跑的畫面。 同時，警方搜查了曼哈頓上西區的一家旅館，並公布了旅館內的監控錄像，據信嫌犯曾住在這里。 紐約青年旅社住客Matheus Taranto： 「昨天我來到這裡，看到警察，好像是下午 5、6 點。然後我上樓。我看到，我看到一個警察在這裡。他們在樓上。我又看到兩個，好像是警探。」 紐約警方表示，50歲的湯普森週三早上6:45左右被槍擊，當時他正獨自從附近的一家酒店，前往紐約希爾頓中城酒店。 紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch） 表示，槍手似乎埋伏了幾分鐘，然後從後面接近湯普森並開槍。 案件發生後，為醫療保險和其他醫療保健公司提供風險評估的安全公司表示，他們預計將為行業高管部署更多的人身保護。 Sierra One諮詢創辦人Rob D’amico：「我認為，這次事件絕對會讓一些公司正視他們的安全性。如果他們沒有的話，我認為他們也許會開始考慮。」