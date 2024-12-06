【快報完整版】川普遇刺案 美特勤局長作證 【新唐人北京時間2024年12月06日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。 今天是美東時間12月5日，週四 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：川普遇刺未遂案 美特勤局長作證；聯合健保CEO被殺 槍手新照曝光；結束俄烏戰爭？烏克蘭與川普團隊會談。 歐盟加強監管TikTok 令保留涉選舉數據；川普威脅揮大棒 墨西哥查獲最大宗毒品。 【就川普遇刺未遂案 美特勤局長作證】 美國特勤局（Secret Service）代理局長於週四（12月5日）出席眾議院小組會議，針對調查兩次未遂刺殺當時的總統候選人川普事件中的安全漏洞進行作證。 在由七名共和黨人和六名民主黨人組成的特別工作組準備發布最終調查報告之際，特勤局代理局長羅納德‧羅（Ronald Rowe）出席聽證會作證。 羅在聽證會前發布的事先準備好的證詞中表示，「我們必須認識到2024年7月13日那次失職的嚴重性。我個人承擔著壓力，我深知，我們差點失去一名受保護對象，我們的失職導致一位父親和丈夫喪生。」 他承認，「整個事件表明，特勤局失職，未能達到預期，未能履行責任。」 今年的總統競選期間，川普曾兩次遭遇未遂刺殺，特勤局的人員配置和溝通能力備受質疑。