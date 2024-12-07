除夕外出圍爐像吃辦桌 台中各大飯店搶攻外帶宅配市場

除夕是一家團圓的日子，有時動輒幾十人用餐累死小媳婦，不少消費者選擇到大餐廳圍爐，但又會嫌無法挑選菜色，而且整個餐廳亂哄哄像是在廟口吃大拜拜，毫無用餐品質。明年春節比往年早半個月，台中有不少知名餐廳、五星級飯店早就推出年菜外帶或宅配服務，提前搶下春節商機。 廣受好評的米其林推薦台菜餐廳膳馨，推出了「2025金蛇迎春圍爐宴」，匯集了各式經典台菜料理，包含蜜汁鴨腿鑲米糕、御膳山海佛跳牆、小米金湯燴鮑魚等，嚴選在地食材入菜，道道都嚐得到膳馨對於台菜料理的創新展現。12月15日前預訂付清再贈「牛肋眼、香酥鴨兌換券」（二擇一），此外，膳馨也推出了外帶熱年菜及冷凍宅配年菜套組，周全滿足民眾過年圍爐需求，不論在家或在外，都要用滿桌料理迎新春，傳馨意。 膳馨今年年菜中的「桂花烏梅扒鳳翼」顛覆傳統經典手路菜，將雞翅一隻一隻手工去骨，塞入花枝漿、蝦仁漿、菱角、香菇等食材一同蒸製，一口咬下，各式食材在口中交織出獨特層次口感，再搭配特製桂花烏梅醬汁，酸甜去膩，口齒留香。膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示：「鳳翼是一道傳統經典手路菜，因作法費工目前已不常見，本次我們以味道及口感切入，重新詮釋這道經典菜色，在每年珍貴的團圓時刻，為各位獻上這道特別的料理。」 身為闆娘也是集團創辦人之一的蔡馨誼表示：「今年過年比較早，從8月時就收到客人詢問年菜的資訊，因應各式團圓需求，我們也推出了6-8人份的外帶年菜，以及4-6人份的冷凍年菜，全方位滿足現代人過年圍爐需求。」即日起至12月31日前下訂膳馨冷凍年菜不僅享早鳥優惠價3999元（原價5980元），再加贈送小魚乾辣椒醬一罐。12/31前預購外帶年菜套組並付清，贈鴻運保溫提袋，前100組再贈千元禮券乙張。年菜訂購詳情請見：膳馨FB粉絲專頁 隨著農曆春節的腳步逐漸臨近，台中李方艾美酒店今年首次推出開運年菜外帶服務，帶來精緻又富有象徵意涵的年菜選擇，即日起至2024年12月31日前預購再享早鳥85折優惠。 李方艾美酒店三樓的樂美中餐廳（Le Mei）專注於為食客呈現極具深度和層次的中華料理，主廚秉承傳統中華烹飪精髓，並融入創新的現代風味，無論是經典還是創新，樂美的每道菜都充滿藝術感，令人垂涎欲滴。 李方艾美酒店將新春祝福與象徵融入每一道美味中。圖：李方艾美/提供 今年首度推出年菜外帶，精選了一系列經典及創意融合的開運菜品，既能滿足傳統味蕾，也讓體驗創新的美食風味，除夕無須外出人擠人，輕鬆預訂，就能將這些佳餚帶回家，每一道菜都精心設計，無論是外觀還是寓意，絕對是春節餐桌上全新亮點。 以經典廣東極味拼為例，售價 NT$2,580，彙聚了幾款廣東代表性菜色，每一口都充滿傳統的深厚底蘊，更有寓意深刻的祝福，包括腰纏萬貫採用傳統的粵菜煎釀手法，將長豆圍繞在手工製作的蝦滑上，並在上方點綴著珍貴的海味鮑魚，象徵著財富與吉祥，寓意新的一年財源滾滾，腰纏萬貫。醉翁酒香黑羽土雞：使用頂級黑羽土雞，搭配醇厚的酒香慢燉，肉質鮮嫩，香氣撲鼻，寓意健康長壽，福祿雙全。還有燶邊半肥瘦叉燒、青花椒厚切牛舌、炙燒溏心烏魚子。 燶邊半肥瘦叉燒採用精選豬肉，經過細緻的醃製與燒烤工藝，外焦內嫩，肥瘦相間，濃郁的香氣讓人垂涎欲滴。圖：李方艾美/提供 為了讓民眾提前準備好迎接春節，台中李方艾美酒店樂美中餐廳還推出早鳥優惠活動，即日起至2024年12月31日前訂購，即可享85折優惠，讓民眾以更優惠的價格，將這些美味年菜帶回家。限量各200份，售完為止。訂購期間：即日起 至2025年1月19日（星期日）。早鳥優惠：即日起 至12月31日。線上預訂：https://twanga.mohist.com.tw/LIKEGO/index.php?GetStore=ARE 年菜詳情：https://www.lemeridien-taichung.com.tw/news-detail/25LNYDI/ 瞄準2025農曆春節商機熱潮，台中福華推出一系列年節應景產品，包括常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜、各式年節手工糕餅、精品禮盒等，才開放預購訂單量即爆表，預估業績銷量成長3-5成。今年持續強勢推出廣受好評的常溫年菜外帶($9,800起)及冷凍年菜宅配($3,988起)到府服務，宅家品嚐飯店名廚的獨門手藝！年節送禮需求量增，備受消費者青睞的多款年節伴手禮盒更享加價優惠，多樣化的選擇滿足不同顧客的需求，即日起全面開放預購，除台中福華館內與線上饗福商城外，超商、百貨通路都買得到。即日起至2025/1/22(三)開始預購。 過年在家聚餐的機會增加，台中福華大飯店延續冷凍手工年菜的好口碑，推出中式、西式、素食等三款年菜套組，主打4-5人星級手工料理，即日起開始預購，雖然受到通膨、食材、人力成本上漲等影響，今年冷凍年菜組價格不調漲，年節不想出門用餐人擠人，購買幾套組放在冰箱，天天都有年菜吃。台中福華大飯店一樓的豪吧同步精心準備多款熱銷年節禮盒，即日起凡憑館內113年1月至2月餐飲或住宿消費發票，可享特色年禮加購優惠，匯集招牌湯品鮑魚佛跳牆禮盒、熱銷新品台中福華滴雞精禮盒、美顏必備雪蛤燕窩飲禮盒、主廚私房堅果花椒醬禮盒、斷貨冠軍饗福牛肉麵禮盒等及象徵財源的新春有餘聚寶盆蛋糕、富貴滿堂好餃子金元寶$168起，年節團聚一路發傳送滿滿心意。