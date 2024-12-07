美中囚犯交换促成维吾尔家庭团聚

美中两国上星期达成罕见的囚犯交换协议，三名美国人获释，而中国则换回了几名在美国被判犯有间谍罪和其他罪行的中国公民。这一事件引发了关于“人质外交”的全球辩论。 值得注意的是，三名维吾尔人也乘坐同一航班飞往美国，这一细节凸显了北京对少数民族的迫害，并促使国际社会对中国人权问题进行新的审视。 尽管这一高调的交换被视为外交上的胜利，但批评者警告称，这可能会为“人质外交”提供合法化的借口。与此同时，三名维吾尔人出现在同一航班上，强调了中国持续的侵犯人权行为，进一步激起了全球采取行动的呼声。 美国国务院发言人向美国之音确认，三名维吾尔人确实在该航班上，但出于“尊重隐私”的原因，拒绝透露更多细节。 “拜登-哈里斯政府一直在倡导人道主义关注案件，包括维吾尔人,”该发言人对美国之音表示。“我们很高兴这些[维吾尔]人现在能与家人在一起。” 在被释放的人员中，73岁的阿依夏木·马木提（Ayshem Mamut）引人注目，她是知名维吾尔人权倡导者、维吾尔裔美国律师努里·图尔克（Nury Turkel）的母亲。 图尔克回忆说，他最后一次见到母亲是在20年前，当时母亲曾前往华盛顿出席他在美国大学的毕业典礼。“她最后一次来美国是在2004年夏天，那时她和已故的父亲一起来华盛顿参加我的法学院毕业典礼，”图尔克告诉美国之音。 图尔克的父母在美国停留了约五个月后返回中国。此后，母亲被禁止离开中国。“中国当局从未明确说明为何我的父母不能离开中国，”图尔克表示。“但我认为，旅行禁令是由于我长期的维吾尔人权倡导工作，以及从2020年到2024年我在美国政府的工作。” 图尔克于2020年至2024年担任美国国际宗教自由委员会(USCIRF)委员兼主席。为了回应他倡导受压迫群体的宗教自由，他于2021年和2022年受到中国和俄罗斯的制裁。 图尔克形容与母亲的团聚是一次深具情感的时刻，赞扬多年来美国政府与多方机构的坚持不懈的努力。 图尔克说：“这次团聚是美国政府坚持推动维吾尔人民人权和正义的体现。我为我们国家和领导层感到自豪——拜登总统、国家安全顾问杰克·沙利文、国务卿布林肯以及无数的国家安全专家多年来投入了大量时间和精力。” 他还表示，这次团聚对母亲来说具有深远意义。 图尔克说：“对我母亲而言，这一刻代表着喜悦和人性的重生。经过数十年的分离，她终于能够体验到孙辈的爱与欢笑，这种联系超越了分离的痛苦，提醒我们家庭的持久力量。她非常感激那些让这一团聚成为可能的人，特别是大使尼克·伯恩斯，他富有同情心的行动体现了人类的至高美德。” 维吾尔倡导者呼吁美国继续行动 大西洋理事会研究员、维吾尔裔律师雷汗·阿萨特（Rayhan Asat）欢迎这次释放，但呼吁继续努力争取其他维吾尔人的自由。他的弟弟艾克帕尔·阿萨特（Ekpar Asat）目前仍被中国监禁。 阿萨特对美国之音表示：“我呼吁拜登总统在任期内争取艾克帕尔的释放，让他回家。他仍然被关押，传递了一个冷酷的信息：参与美国项目会带来巨大的风险。”