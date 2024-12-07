台湾总统赖清德结束南太平洋出访 中国外交部：已就赖“过境”美国提出交涉

台湾总统赖清德于星期五(12月6日)傍晚结束就任后首次出访南太平洋三个友邦的行程，搭机返台。赖清德表示，此行彰显台湾与邦交国和提供过境接待的美国关系“坚若磐石”。中国外交部则表示，对于美方执意安排赖清德“过境”强烈不满，并已就此向美方提出严正交涉。 在这趟七天六夜的行程中，赖清德先后访问了台湾在南太平洋的邦交国马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳，期间过境美国夏威夷和关岛。 赖清德:感谢美国提供过境协助 台美关系“坚若磐石” 星期五下午，赖清德启程返台前在帕劳与随行媒体茶叙时说，此行无论是在友邦受到热情款待，或在夏威夷获赠美国国旗和夏威夷州旗以及在关岛总督官邸唱台美两国国歌，甚至与美国不同党派的好友视频通话，都代表台湾与这些国家的关系“坚若磐石”。 茶叙间，各国随团记者最关切的仍是美台关系议题。 对于日本《朝日新闻》记者问到台湾如何应对美国、日本和韩国今年选后持续变化的国际局势，赖清德表示，政党轮替和朝野攻防是民主常态，他相信这些友盟国家人民对于民主的坚持不会退让，抵抗威权扩张的方向也不会改变，他有信心和各国新政府持续合作。 赖清德还对美国政府为此行提供“安全、尊严、舒适、便利的协助”表示感谢，并强调台美共享民主自由和人权的普世价值。 他说：“台湾有信心和(美国)新政府持续深化各项合作，抵抗威权扩张，也创造两国繁荣发展，并在区域的稳定和和平上做出更多贡献。” 响应中国外交威胁 赖清德呼吁“握拳不如张开双手” 当被记者问到中国试图以经济利益迫使帕劳外交转向，甚至有中国外交官因现身巴拉圭国会，呼吁该国与台湾断交而遭取消签证等问题时，赖清德强调，中国与其威胁利诱，不如回到国际交流的正轨上。 他说：“握紧拳头不如张开双手更容易”，也才能赢得国际社会的支持。 中国外交部、国台办同声呛赖“倚美谋独” 针对赖清德的隔空喊话，中国政府从星期五下午开始，火力全开，猛力抨击。 中国外交部发言人林剑在例行记者会中表示，美方执意安排赖清德“过境”夏威夷、关岛，开展官方往来，助台湾拓展所谓“国际空间”，是为“台独分裂活动”提供平台，中方对此强烈不满，已向美方提出严正交涉。 林剑强调，台湾问题是中美关系“第一条不可逾越的红线”，中方敦促美方停止美台官方往来，停止虚化、掏空一个中国原则。他更警告“倚美谋独”必撞南墙，“以台制华”注定失败。 中国国台办发言人朱凤莲也以“答记者问”的方式响应称，赖清德“过境”期间的所作所为再次证明，所谓“过境”只是借口，实际是民进党当局“倚美谋独”和美方“以台制华”的政治操弄。 中国官媒《青年日报》在《窜访帮不了内外交困的赖清德》为题的文章中语带讽刺地写道：“在美国最偏远的领土上，赖清德出席了几场宴会，参观了一艘沉船，进行了一次郊游….”，并称在台湾岛内乱象日盛之际，他踏足异域算得上是难得的“放风”。 位于台北的台湾政治大学东亚所名誉教授丁树范在接受美国之音访问时说，中国政府此前几天稍显低调，应是采取观望态度，若赖清德只跟美国一般国会议员通话，就不需要有太大的反应。但在美国之音星期四披露赖清德与美国众议院议长约翰逊(Mike