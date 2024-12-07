邁入101歲 長灘機場慶典塵封「時間膠囊」 【新唐人北京時間2024年12月07日訊】如果生活在南加的民眾，已經厭倦了LAX無休止的堵車和排隊，或許伯班克機場、安大略機場、長灘機場等小型機場也是不錯的選擇。其中，長灘機場剛結束了100歲的慶典。一起去看看吧。 記者李佳音：「100歲，對於人類來說難以企及，但對於機場來說，卻是白駒過隙。週四（12月5日），長灘機場結束了它的百年慶典，正式迎來了它的101歲。」 李佳音：「Cynthia是長灘機場的負責人，Cynthia，你現在什麼感受？」 長灘機場的負責人Cynthia Guidry：「太興奮了。今天我們舉行了一次盛大的慶祝活動，慶祝這個機場所有美好的事物，並製作了一個50年後打開的時間膠囊。」 李佳音：「給我們講講時間膠囊吧，裡面有什麼？我想每個人都想知道。」 Cynthia Guidry：「裡面有很多紀念幣，和各種用於紀念的東西，信、文物、各種關於長灘的東西，帽子、硬幣，還有圖片等等，超棒的。」 Cynthia Guidry：「我們還慶祝將『美國最酷機場』註冊為我們的新口號。」 李佳音：「有多酷呢？」 Cynthia Guidry：「我們有多酷呢？這個機場對於旅行者非常的舒適。有音樂，很快樂，人們到機場後，大概15分鐘內就到了登機口了。」 李佳音：「市長你好，看看，你球打得真好。（打完球）感覺如何？」 長灘市市長Rex Richardson：「你過獎了，純粹就是堅持打。我們在假日季設立了這個臨時的匹克球場地。長灘機場是航空業的領導者，是加州最古老的市政機場。我們剛剛度過了100周年，我們對未來非常樂觀。」 詩人Brian Sonia-Wallace：「機聲轟鳴，夢想隨行，插翅向陽，扶搖直上。君可見，萬里長空心境明。」