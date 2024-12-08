見證火災與修復 巴黎聖母院耶誕市集以藝術和諧守候

巴黎聖母院，自13世紀起矗立在巴黎市中心，位於塞納河中的西提島上，以哥德式建築、玫瑰窗、與小怪獸雕塑聞名於世。它的外型在油畫「自由領導人民」中，以硝煙身影參與1830年的法國7月革命；它的內廳在油畫「拿破崙的加冕禮」留下見證；它的歷史成為法國文豪雨果筆下的「鐘樓怪人」，並在近代成為最賣座的音樂劇之一。 巴黎聖母院耶誕市集，以塞納河相隔，在離巴黎聖母院不到100公尺的小公園裡舉行，旁邊就是莎士比亞書店。2003年的電影「愛在日落巴黎時」（Before Sunset）在此取景，多年前邂逅的戀人再次重逢；2013年時，金城武坐在長凳上翻閱著旅行明信片，在航空廣告中說出I See You。 巴黎聖母院與其市集周邊區域，以藝術在世人腦海裡建立出最經典的巴黎，它代表的不僅是一座大教堂，而是一種投射的願望。每一個時代的人們，透過藝術，建立出自己與它的連結，即便從未造訪，也擁有一種似曾相識的親切感。 因此，當巴黎聖母院在2019年4月15日意外發生大火，歷經5年修復，到2024年12月7日正式重啟的這段時間裡，它是美是醜？是受傷是康復？這座由聯合國教育科學暨文化組織（UNESCO）所認證的世界遺產，彷彿已化身成一位真人老奶奶，一舉一動都牽動著世人的心。 巴黎聖母院耶誕市集由民間協會「藝術與塞納河」（L’art et la Seine）創辦，今年邁向第12屆，見證聖母院在火災前後的變化。 創辦人妮娜（Nina Petithalgatte）接受中央社專訪，她說：「我就住在附近，記得火災發生時，很多人圍在聖母院旁唱歌與祈禱，我們真的很傷心。後來我們看到聖母院開始重建，卻又遇上疫情，市集因此暫停一年。所幸疫情過後人潮開始回歸，遊客多來自美國、奧地利、德國與亞洲各國，今年適逢巴黎聖母院正式重啟，我們特別延長活動時間，從11月29日至12月25日。」 老巴黎的懷舊氛圍 巴黎聖母院耶誕市集位在維夫雅尼小公園裡（Square René Viviani），當穿越一道樹門進入後，一股濃厚老巴黎氣味便撲面而來，首當其衝是聽覺，一座手搖式風琴正輕快地演奏著經典香頌，循著歌聲望去，一對復古裝扮的老夫妻正拿著麥克風唱歌，觀眾隨著節奏拍手，像是歐洲版那卡西。 老奶奶多敏（Domi）剛唱完義大利遊客所點的歌Bella Ciao，她向中央社記者說：「我是歌手，這台叫手搖式風琴（L’Orgue de