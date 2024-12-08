旅行者1號恢復運作 探索154億英里外未知領域 【新唐人北京時間2024年12月07日訊】美國宇航局（NASA）的工程師們與距地球約154億英里（249億公里）的「旅行者1號」（Voyager 1）成功恢復了聯繫。這架距離地球最遠的太空探測器在因電力供應減少導致長達數週失靈後，目前恢復正常運行。 「旅行者1號」的問題始於10月18日，當時深空網絡一度無法檢測到該探測器的信號，使得地面團隊意識到出了問題。到了10月19日，通訊似乎完全停止。10月24日，這個老化探測器關閉了X波段發射器，並切換到信號要微弱得多的S波段的無線電發射器，與地面團隊進行通信。 由於「旅行者1號」距離地球較遠，地面小組一開始無法確定是否能在地球上探測到S波段，但深空網絡的工程師們最終找到了它。即使如此，該探測器當時尚沒有脫離困境，地面團隊仍在努力找出故障原因。 這一意外的變化使工程師在近一個月時間裡無法接收有關「旅行者1號」的狀態資訊，以及它收集的科學數據。 在巧妙解決了一些問題之後，地面小組於11月7日成功命令「旅行者1號」恢復到X波段發射器，並在11月18日那週開始收集這架太空探測器每日的數據流。 據CNN報導，NASA噴氣推進實驗室的旅行者號任務經理卡里姆‧巴達魯丁（Kareem Badaruddin）在一封電子郵件中說，「探測器從未真正設計成這樣運行（指從X波段切換到S波段），團隊每天都在學習新東西。值得慶幸的是，他們能夠解決這個問題，並學到了一些東西。」 「旅行者1號」和「旅行者2號」均在1977年發射升空，已經在太空中飛行了47年，這早已超出了它們最初的使命。現在，它們已進入星際空間，是唯一在日光層之外運行的航天器。日光層遠遠超出冥王星的軌道。 儘管已經高齡，但「旅行者1號」目前仍在探索距離地球約154億英里外的未知領域。「旅行者2號」則在距離地球超過120億英里（200億公里）的地方進行探測。 它們是NASA僅有的在星際空間運行，並直接對星際空間進行採樣的航天器。它們被用來研究星際空間的等離子體、磁場和粒子。它們收集的資訊正在幫助科學家了解日光層類似彗星的形狀，以及它如何保護地球免受星際空間中的高能量粒子和輻射的影響。 這兩個高齡探測器通過深空網絡連續發送回科學數據，偵測器每天返回大約6到8小時的探測數據。 不過，近期的故障只是近年來「旅行者1號」和「旅行者2號」不得不面對的眾多挑戰之一。 這兩個探測器的動力來自鈽衰變產生的熱量，這些熱量被轉化為電能。據NASA表示，它們每年會損失大約4瓦特的電能，相當於一個小型節能燈泡。 大約5年前，地面小組開始關閉對這兩個探測器飛行不重要的系統，以節省電力。其中一些系統包括用於保持科學儀器在正確溫度下工作的加熱器。但出乎他們意料的是，所有儀器都能正常工作，甚至在比幾十年前測試溫度更低的溫度下也能正常工作。 「旅行者1號」任務保證經理布魯斯‧瓦格納（Bruce Waggoner）在11月告訴CNN，工程師偶爾會向「旅行者1號」發出指令，讓它打開一些加熱器，給幾十年來遭受輻射損傷的部件加溫。因為熱量可以幫助逆轉輻射損傷，而輻射損傷會降低航天器部件的性能。 （轉自大紀元/責任編輯：葉萍）