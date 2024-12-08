紐約槍擊案「網在收緊」 FBI再發懸賞通緝海報 【新唐人北京時間2024年12月09日訊】週日（12月8日），紐約警方對「聯合健保」執行長布萊恩‧湯普森被槍殺案件的調查進入第五天，搜捕行動現已延伸至多個州。紐約市長亞當斯週六表示，當局已經確認凶手嫌疑人的身分。來看報導。 週三（12月4日）上午6點45分左右，現年50歲的湯普森，在曼哈頓第六大道的希爾頓酒店外遭遇槍殺。當時，他正準備參加公司年度投資大會。警方稱，這是一次有預謀的襲擊。 紐約市長艾瑞克‧亞當斯（Eric Adams）週六表示，槍手周圍的「網正在收緊」，但拒絕透露嫌疑人的姓名，「以免嫌犯獲得任何優勢」。 槍擊事件後，警方展開了對槍手的大規模搜捕，警方表示，槍手作案後先是徒步逃跑，然後騎自行車進入中央公園。 週六，警方在中央公園的一個湖泊裡搜尋兇殺案中使用的槍枝。 警方稱，已經掌握了大量證據。並於週六公佈了嫌疑人乘坐計程車的兩張照片，嫌犯穿著連帽運動衫，戴著一次性口罩。 紐約警方此前懸賞 1 萬美元收集有效資訊，聯邦調查局 (FBI) 則懸賞 5 萬美元。 週日，聯邦調查局發布一張新的通緝海報，公佈嫌疑人的更多照片。 調查人員週五表示，相信嫌疑人已經離開紐約市。 殺人動機仍在調查中。警方證實，在受害者身體附近發現的彈殼上寫有「否認」、「辯護」和「放棄」等字樣，這些詞語可能與對美國私人醫療保險業的批評有關。 新唐人電視台記者李清怡綜合報導