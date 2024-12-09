高雄鹹酥雞嘉年華吸10萬人朝聖 商圈業績同步增長逾3成

第4屆「2024高雄鹹酥雞嘉年華」昨(8)日在高雄大遠百追夢廣場圓滿落幕，兩天累計吸引超過10萬人潮，其中不乏國際遊客狂嗑炸物，也帶動周邊商圈生意大幅成長，高雄大遠百全館業績較去年同期增加4成，周邊商圈人潮及業績也同步增長3成以上。昨日由專業評審與民眾共同票選，評比出「飛雞在天獎」、「料雞如神獎」、「國色天雞獎」、「麻辣鮮香獎」及「眾口鑠雞」等五大獎項，高市觀光局長高閔琳及高雄市會展產業發展協會理事長楊志中親自表揚脫穎而出的炸物名店。 高閔琳表示，活動現場有許多歐美、越南、香港等國際遊客，特別是來自越南的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的鹹酥雞文化，透過當地電視台採訪宣傳，為高雄帶來更多越南遊客。感謝業者特地前來參展，「一期一會」共同展現高雄強大的美食實力，與市民遊客相見歡，也帶來美好的回憶。其中來自越南的貴賓面對酥脆可口、香氣撲鼻的炸物，忍不住一口接一口，還直接以中文說「好吃」，並表示會和親朋好友及粉絲分享，宣傳高雄國際觀光。 觀光局說明，這次活動店家由專業評審與民眾共同票選決定各大獎項，評審長楊志中表示，評比過程有如知名節目「黑白大廚」，參賽店家皆端出自豪的美味炸物進行評比，評審們進行多回合討論及多次品嘗才達成共識，最後決出港仔大佬之籠的傳人、黑輪妹の三輪車、吮指王、金吉拉小巴、浪頭叔叔、MONI桑胖卡小巴、福來炸雞、湯婆康妮、職人炸物-日式唐揚串、熊爸雞排鹹酥雞入選「飛雞在天獎」。 另有萬德福蔬食新風潮、有夠g排、尻雞實驗室、統香鹹酥雞、植橪·和食、Whoopee無比漢堡、OLA古巴三明治、uncle ramly南洋漢堡、宏裕行、米卡希達墨西哥餐廳、翰品酒店、初早安好手作、煎炸販売所、杏褔創意料理、鋒勝豚王豬排亭、老正興可樂哥餐館入選「料雞如神獎」；巷口炸雞專門店、曾佳小廚、高雄圓山大飯店、杦月初。植感食光、私G炸雞柳條、台灣第一家塩酥雞、德藝小築 German Kitchen、呷碗公—風味炸物、男飯-南洋炸雞、迷路炸物店、周九鼎宴會餐飲、丸山鹹酥雞、魷嫩有蝦、寶仔豆乳雞創始店、家樂福、爵爵&貓叔商行入選「國色天雞獎」。「麻辣鮮香獎」：橋邊LE PONT、薪食漟、炸雞大獅鳳山正修店、佛光山普門中學，以及「眾口鑠雞獎」：曾佳小廚。 在溫馨的耶誕月，觀光局特地與社會局攜手合作，年末送暖給兒少及弱勢團體近百名小朋友，安排共同觀賞露天電影《美聲歌雞》，在星光下邊看電影邊吃美食，沉浸於輕鬆愉悅的氛圍中。現場表演豐富精采，如「猶大獅廚炸物秀」展現炸物製作藝術、令人拍案叫絕的「雞群星會—變裝皇后秀」以及「漂亮親親幫MUA Gang」的喜劇Talk秀，皆讓全場笑聲不斷。此外，高人氣吉祥物「高雄熊」與超麻吉的好友高捷公司「蜜柑」也特別登場，與大小朋友互動拍照，帶給民眾許多歡樂回憶。 觀光局補充說明，周邊商家高雄大遠百表示與去年相比，爆棚人潮帶動全館業績較去年成長4成，來客數成長8成，商圈平均人潮及業績也成長3成，店家均十分感謝市府觀光局的活動加持。接下來南台灣最強、最澎湃的「高雄聖誕生活節」、卡司強大的高雄夢時代跨年晚會等精彩活動即將登場，體驗港都的魅力及活力，冬季時節來高雄旅遊正是時候。 2024高雄鹹酥雞嘉年華票選人氣店家接受表揚。 圖：高雄市觀光局提供 鹹酥雞讓老外也瘋狂。 圖：高雄市觀光局提供 楊志中以評審長身份說明獎項評選過程。 圖：高雄市觀光局提供 越南客面對炸物直接以中文說「好吃」。 圖：高雄市觀光局提供