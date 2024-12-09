廣東深江高鐵塌陷前險情嚴峻 留人搶險致13人罹難 【新唐人北京時間2024年12月09日訊】廣東深江高鐵5標段施工現場12月4日大面積塌陷已過去4天，「失聯」的13名人員依然下落不明。陸媒通過採訪事發地附近居民及施工工人，還原了這場致命事故發生前7小時發生的部分事實，其中一些細節驚心動魄。 《三聯生活週刊》報導，這次坍塌事故發生在深江高鐵5標段的8車道主幹道，這條線路穿過了深圳寶安區西南角，其周邊分布著多個工業區和一個大型學校，平時的車流量很大。事發當天，施工現場的局部坍塌從下午4點左右開始。 當晚9時許，該路段的街道工作人員開始通知沿街店鋪「早點打烊回家」。晚間11時許，街道辦工作人員和警察開始出動，在居民樓下用大喇叭喊：「所有人帶好隨身物品下樓集合」。正當居民們懵懵懂懂下樓出門，就聽到不遠處的施工現場傳出塌陷的巨響。 事後有居民回憶說：「外面塌得哄哄地響，像打雷。」還有居民親眼目睹有樹木隨著地面坍塌而陷落下去。 居民區頓時一片慌亂。有一個居民小區的大門因地面坍塌被堵住了，居民們只好砸倒圍牆才得以逃離；有施工人員的親屬聯繫不上親人，慌忙拉住管理人員報告：「我哥哥掉下去了，聯繫不上了。」管理人員也無可奈何，只能催促大家趕快離開險地。 次日（12月5日）凌晨，深圳市寶安區應急管理局發布通報稱，「接施工單位報告，13名現場作業人員失聯」。天亮後，當地中、小學宣布停課，要求走讀生一律不返校。坍塌現場附近的居民則繼續緊急撤離，部分居民步行了大約2公里才走出封鎖路段，到安全地區的酒店暫住。 這次坍塌事故形成了一個深達數十米的坑洞，其寬度橫跨洲石路的7個車道，一直延伸到寶州工業區的樓房下。 資料顯示，深江鐵路5標段項目由中鐵四局承建，全長20.06公里，是深圳機場東至深圳北的聯絡線。中鐵四局深江鐵路負責人曾對媒體介紹說，深莞隧道（聯絡線）全長7,324.878米，為「鑽爆法」及「盾構法」組合施工的隧道，「其中，複合地層土壓泥水雙模大直徑盾構密集下穿多樣性建築物施工為全國首例」。 坍塌事故發生後，一位在當地開店鋪的商人告訴陸媒：「最近的一兩個月，有可能是地下施工進行到我們這一段了，我坐在店裡，每天都能感覺到地面的震動，一到兩次，都是在白天。一次震動就『咚』的一下，像放炮，突然來一下，不是持續的。」 一名在隧道坍塌前在地下開挖掘機的工人則向陸媒透露：事發當天下午1時許，施工的隧道就已經出現了掉渣情況。後來，隧道頂正上方更出現一個窟窿，水流、泥漿和土渣同時掉落下來。 施工地點的安全監理人員隨即通知了隧道口項目部的人，稍後，大多數工人接到通知撤出，但施工單位仍然讓部分施工和管理人員繼續留在現場「搶險」。 上述開挖掘機的工人受訪時向陸媒透露：自己在這個工地已幹了快一年，「之前地質條件都比較好，是比較硬的岩層，這段時間明顯感覺越來越差，土層越來越松。一個月前換了一個挖掘方案。」 一位從事沉降分析的岩土工程師則告訴陸媒，事發前該工地已經停工和封路，可能是發現險情後，施工人員試圖通過注漿等方式排除險情。 （責任編輯：竺穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/08/a103936189.html