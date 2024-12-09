劫機？男子要求飛往美國 墨西哥國內航班急迫降 【新唐人北京時間2024年12月09日訊】墨西哥廉價航空「沃拉里斯」（Volaris）12月8日一架國內班機，發生乘客攻擊機組人員並試圖闖入駕駛艙，要求班機改道飛往美國。涉事的31歲男性最後制伏逮捕。 這架客機當地時間8日上午7時17分許，從瓜納華托州（Guanajuato）中部城市利昂（Leon）起飛，原定飛往西北部城市蒂華納（Tijuana），但在飛行約45分鐘後緊急迫降瓜達拉哈拉國際機場（Guadalajara International Airport）。 中央社報導，墨西哥安全與公民保護部（Secretariat of Security and Civilian Protection）聲明指出：「嫌犯襲擊了一名空服人員，並試圖闖進駕駛艙將航班改道飛往美國。」 隨後，機組人員成功制伏這名男子，並向航管單位發出警報，請求緊急降落瓜達拉哈拉機場。據報導，這名男子與家人一起旅行。 墨西哥廉價航空「沃拉里斯」（Volaris）在報告中指出：「這名攻擊者告訴他們，他有一名近親遭人綁架，自他從利昂起飛後就被威脅說，若他前往蒂華納，這名親戚就會被殺害。」 這兩份聲明均未詳細說明機上其餘旅客人數。 男子被捕後，這架航班重新啟程飛往原定目的地蒂華納。 瓜納華托是墨西哥受毒梟集團暴力影響最嚴重的州之一，這類暴力已擴及至敲詐勒索、綁架等犯罪行為。 （責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/09/a103936284.html