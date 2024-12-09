12月8日兩岸掃描 山東一冷鏈倉庫突發大火 至少9人遇難 【新唐人北京時間2024年12月09日訊】來看本期的兩岸掃描。 1、山東一冷鏈倉庫突發大火 至少9人遇難 12月7日，山東威海市齊東海通冷鏈倉庫因保溫材料起火，釀成火災。截至當天下午5點，已造成9人遇難。火災原因不明。 視頻顯示，齊東海通冷鏈倉庫燃起大火，冒出滾滾濃煙。 自2023年以來，威海市投資10.6億元，建設齊東海通現代冷鏈物流等4個冷鏈物流項目。這是中共當局推進預制菜產業的重要一環。 2、光明日報前高層被控間諜 家屬提十大質疑 中共黨媒《光明日報》前評論部副主任董鬱玉被以涉間諜罪判重刑後，12月7日，家屬向日本東京大學教授阿古智子，轉交了對案件的「十大質疑」。 這十大質疑包括：未發現董鬱玉獲取利益、法院為何至今不給家屬判決書、為何日本多名資深外交官被視為間諜代理人等。 2022年2月21日，董郁玉在北京一家酒店與日本外交官共進午餐時，被突然帶走。今年11月29日，董鬱玉被以涉間諜罪判處7年重刑。隨後，阿古智子和另外兩名日本學者呼籲釋放董鬱玉，並指中共對間諜罪的定義含糊不清。 3、女子在青海茶卡鹽湖拍照 臉部遭無人機撞傷 12月7日，中國青海海西州的一名女子對媒體講述，去年7月，她在茶卡鹽湖邊拍照時，臉部被無人機撞傷。 當事人袁女士在受訪時表示，所幸她佩戴帽子、墨鏡，減緩了衝擊，但仍然受傷。事件引發公眾對無人機使用安全的擔憂。 4、揭中共統戰黑幕 台灣歌手陳柏源發不自殺聲明