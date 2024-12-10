台南國產牛肉節12/15登場 來善化啤酒廠共享雙B滋味

台南市政府「94愛國產牛─2024國產牛肉行銷活動」今日舉行活動宣傳記者會，邀請熱門酒吧BAR TCRC調酒師黃奕翔重現在2024台灣設計展上展示的「台南牛肉湯雞尾酒」，台南市副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲與會，議員許至椿、余柷青、沈震東、陳怡珍皆到場共襄盛舉，邀請民眾品嚐台南獨特的牛肉湯在地飲食文化。 圖：台南市政府提供 天氣微涼是品嚐國產牛肉鮮美滋味幸福的時刻，台南市政府將於12月15日在善化啤酒廠盛大舉辦「94愛國產牛─2024國產牛肉行銷活動」，今（10）日舉行活動宣傳記者會，邀請熱門酒吧BAR TCRC調酒師黃奕翔重現在2024台灣設計展上展示的「台南牛肉湯雞尾酒」，台南市副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲與會，議員許至椿、余柷青、沈震東、陳怡珍皆到場共襄盛舉，邀請民眾品嚐台南獨特的牛肉湯在地飲食文化。 南市府表示，台南市牛肉湯美味全國知名，最主要原因是南市牛隻飼養量為六都第一，年供應屠宰數也位居全國第一，更設有善化肉品市場讓合格屠宰的國產牛肉得以新鮮急送至店家，讓清燙牛肉湯鮮美滋味深受國人喜愛。近年來台南市牛肉店家陸續榮獲米其林指南之入選餐廳及必比登推介店家名單，每一家勾勒出不同的清燙滋味，值得民眾前來品嚐，將其美味收入自己的美食口袋名單中。 市府副秘書長殷世熙指出，每年大概有9900頭牛在台南市善化屠宰場進行分解，並在第一時間將溫體牛肉配送到各店家，讓民眾品嚐到最新鮮的在地美味。12月15日在善化啤酒廠舉辦的國產牛肉節，現場搭配啤酒十分對味，活動期間也有各項優惠及抽獎，歡迎民眾攜家帶眷來捧場。 農業局說明，今年國產牛肉節非常精彩，12月15日主場活動規劃的國產牛肉美食區，不僅集結本市7家清燙牛肉店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及蠻牛）現場烹調，來現場一次就能吃到多家現沖的牛肉湯美味。還有4家在地創意國產牛肉店家將帶來台式、西式，日式及越式的異國風牛肉料理。當日會場搭配消費滿額集章，只要達200元（100元可集1點，集滿2點）能換取50元清燙牛肉湯購物劵（限量），憑劵以銅板價50元換購一碗牛肉湯。票劵也能透過南得極品、花露露、愛吃輝、美食偵探誌等粉絲團或部落客管道的互動遊戲獲得，未持票劵的民眾一樣能在現場直接向店家購買牛肉湯品嚐。 會場上另有「牛肉料理王」評選競賽，由台南晶英酒店、洪廚囍宴及鮮鮮手作坊組隊參加，每家以國產牛肉結合台南農產及台灣啤酒入菜，分別做出2道創意料理，由民眾擔任品嚐員參與投票，品嚐員採線上報名（70名）及開放現場報名（30名），歡迎民眾踴躍參加，將可一次體驗6道創意美食。而對美食講座有興趣的民眾，可線上報名參加知名產地記者-陳志東主講「台南牛肉湯-從牧場到餐桌這段路」，一邊聽一邊淺酌TCRC特調的「台南牛肉湯雞尾酒」微醺滋味。 除此之外，善化啤酒廠配合當日活動將提供限量芒果啤酒免費試飲，在廠內展售中心購買指定商品還享有優惠，邀請民眾共同享用牛肉(Beef)與啤酒(Beer)的雙B好滋味！更有好逛的「94愛買市集」，有許多好吃的農產品、畜產加工品及各式美食等，民眾消費滿200元還能抽「單人東京來回機票」大獎。 農業局表示，今年邀集在地25家國產牛肉店家推出「到店消費享優惠活動」，民眾於12月5日至12月25日至配合店家消費滿額就可享受店家專屬優惠，另在指定期間（12/10-12/20）到指定店家消費滿300元就贈刮刮卡，將有機會刮出94碗米其林指南推薦的「清燙牛肉湯請你吃」超大獎項，以及黃金小金牛、迷你小金牛等驚喜獎項。 多重好康資訊請至「南得極品」粉絲團或「好南入手」網站了解活動內容： 1.好南入手網址：https://www.haonanbuy.com/ 2.品嚐員報名網址：https://www.accupass.com/go/beefcooking1215 3.講座分享會報名網址：https://www.accupass.com/go/tastybeef