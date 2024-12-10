雨揚老師》12生肖農曆12月運勢：馬寶寶好運亨通、猴寶寶成績卓越 (下)

知名命理師雨揚老師，是業界有名的心靈導師，她目前任職雨揚國際董事長。 圖：翻攝自雨揚樂活家族臉書 ★馬 ◎工作運：貴人運佳 好運亨通 事業鴻運當頭，馬寶寶告別上個月的低潮，本月運勢全面逆轉，迎來多方貴人助力。職場上左右逢源，同事間也相處和樂，有機會突破業績目標，獲得老闆的賞識與重用，除了收穫滿滿的肯定之外，還有機會獲得意外的獎金紅包，接連不斷的喜事讓馬寶寶的心情大好。 ◎感情運：默契十足 製造情趣 感情運順遂，單身的馬寶寶有機會在商務聚會中與心儀對象不期而遇，對方的自信與才華讓馬寶寶倍感欣賞，兩人交談間默契十足，有望成為一對戀人；有伴的馬寶寶常因工作忙碌無法陪伴另一半，試著手寫愛心卡片來傳達情意，會讓對方感動萬分。 ◎健康運：養生保健 活絡筋骨 健康運平穩回升，讓馬寶寶的心情輕鬆不少，不過仍須注意早晚溫差大，記得做好呼吸道保健，預防過敏性疾病，飲食上避免生冷食物。另外，可以熱敷關節或用熱水泡腳，能夠促進新陳代謝、活絡筋骨、紓解壓力並幫助睡眠，一舉多得。 ◎金錢運：做好分配 應急備用 金錢能量豐沛，建議馬寶寶著手理財，秉持「先存後花」的理念，可將每月薪水做好分配：一部分用於理財投資，一部分作為緊急預備金，以應對突發狀況；掌控好日常開銷和固定支出，持續穩健理財，便有機會逐步實現財富自由。 ※幸運色：粉紅色 ※貴人生肖：狗 ★羊 ◎工作運：事業受阻 以靜制動