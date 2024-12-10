美防長：印太部署關鍵 駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）美國國防部長奧斯汀9日在停靠日本的航艦喬治華盛頓號上指出，此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊，美軍在印太地區的部署非常重要，因為中國有意、也日益有能力改變國際秩序。 奧斯汀（Lloyd Austin）正在日本訪問，這是他近4年任內第4次訪問日本、第13度訪問印太地區，也將是最後一次。他9日視察航艦喬治華盛頓號（USS George Washington），向艦上的海軍發表談話，表達感謝。 奧斯汀說，「當美國想表達關注的訊息時，通常會派出一艘軍艦。當美國想表達極度關注時，則會派出一個航母戰鬥群。你們正在做的事、你們參與的行動，意義重大，這是我們國家防務戰略的重要部分。」 他指出，中國是唯一有意改變以規則為基礎的國際秩序、也日益有能力這樣做的國家，這個戰略舞台就在印太地區。「我們希望這個地區能保持航行、飛行的自由。我們將與盟友和夥伴合作，確保做到這點。」 美軍核動力航艦喬治華盛頓號（USS George Washington CVN-73）11月下旬抵達日本神奈川縣的美軍橫須賀（Yokosuka）基地。 日本媒體11月底報導，這是喬治華盛頓號第2度駐防日本，這艘航艦2008至2015年曾部署於橫須賀基地，任務結束後回美國大規模改裝，包含更換反應爐的燃料棒；10月從加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、韓國在東海舉行的聯合軍演，之後抵達日本，接替5月返美的航艦雷根號（USS Ronald Reagan）。 奧斯汀指出，喬治華盛頓號重新啟航後，將搭載部署於日本南部岩國（Iwakuni）陸戰隊航空基地的先進F-35C戰機中隊。 美國國防部新聞稿指出，喬治華盛頓號搭載F-35C戰機將是美國在印太地區戰略部署的重要里程碑，這將是駐紮前線航艦的航空聯隊首次包含第5代戰機。 此外，奧斯汀接受媒體提問時，被問到中國在2027年攻台的可能性。 訂閱《國際新聞》電子報