(影) 正確「獻忠姿勢」! 中共官員莊園、社區、酒店遭縱火 特警緊急駐校保護「紅後代」

山東省濱州市有一名村幹部疑似遭人尋仇，報仇的民眾攜帶炸彈進入村幹部居住的社區中引爆，具體死傷人數不明。 推主 德潤傳媒 分享於 X 近年來，中國的經濟發展持續減緩，越來越多民眾無法維持正常的生活，部分極端的民眾則選擇以製造「獻忠事件」的方式報復社會，成為中國嚴重的社會問題。然而，最近「獻忠事件」的對象逐漸從一般民眾轉向政府官員與其家屬，甚至連「紅二代」齊聚的學校也開始感到緊張。不少網友認為「冤有頭債有主」，針對官員才是獻忠的「正確姿勢」。 X 推主「中華人礦共和國」發布推文稱，重慶市南川區一個由中國官員家屬持有的休閒莊園，在當地時間 8 日遭報復民眾縱火，整座莊園陷入火海之中。「中華人礦共和國」也指出，「孟加拉模式」才是目前中國民眾最正確的「獻忠姿勢」。 另外，推主「德潤傳媒」在 X 上分享影片指出，山東省濱州市的一個社區在當地時間 11 月 23 日，突然發生爆炸事件，具體傷亡人數不明。事發現場附近的商家表示，在傳出爆炸聲後，該社區低樓層的玻璃疑似全數遭到震碎，但現場立刻遭到封鎖，無法進一步確認其他消息。「德潤傳媒」表示，此事疑似是當地村幹部遭人尋仇，報仇民眾將炸彈帶入村幹部居住的社區當中引爆，進而引發此次的事件。 推主「羅翔」也分享影片指出，在當地時間 11 月