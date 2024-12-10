直擊A320德國廠組裝線 空巴：拚2027年月產75架飛機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏漢堡10日電）時序進入隆冬，德國港口城市漢堡陰雨綿綿，位於此處的空中巴士組裝廠內，一架嶄新的A321neo正在進行最後的內部裝置準備階段，機尾塗裝上國人熟悉的梅花標誌，預計於明年1月正式交付給華航，成為窄體機隊中第15架A321neo。 中央社記者跟隨華航團隊前進位於德國漢堡的空中巴士A320組裝廠區採訪，根據內部人員所述，預計交付給華航的A321neo新機，已完成生產組裝，正在進行最後的內部裝置準備階段，下週就會送往交機中心，預計3到5週就可進行最後測試，再經民航局認證，推算2025年1月前後可飛渡返台。 華航擴充A321neo機隊 2026年完成25架新機交付 中華航空自2021年引進新世代窄體機隊A321neo，目前已上線營運14架，2025年預計再迎接5架，全機隊25架將於2026年交付完畢。 華航總經理高星潢受訪時表示，A321neo窄體客機為華航區域航線主力機種，配置全平躺商務艙12席及經濟艙168席，共計180席座位，交付的新機將用於增添與補足運能缺口，也考慮用在高雄出發的航線。 空中巴士單走道（窄體）客機業務行銷主管柯斯塔（Antonio da Costa）表示，A320系列是空中巴士史上銷售最成功的機型，拿下62%的市占率，已接獲近1.9萬筆訂單，交機數逾1.1萬架，尚有7200多架在組裝中。 他表示，台灣目前有超過100架空中巴士飛機在營運中，自2021年起，A321neo開始進入台灣航空市場，執行短程如沖繩、雅加達等航線任務。 華航總經理高星潢（右）與空中巴士資深副總裁暨亞太區商業客戶主管祖魯爾（Chris Drewer）（左）於華航新機前合影。中央社記者江明晏攝 113年12月10日 疫後飛機供應緊張 空巴A320產線續擴張 空中巴士主管指出，A320系列機型在美國阿拉巴馬州、法國土魯斯、德國漢堡、中國天津都有設廠，漢堡是A320的生產大本營，共有4條組裝線，土魯斯有2條組裝線，美國阿拉巴馬州與中國天津各有1條組裝線，目前都在建置第2條產線，總產線將從今年的8條，拓展到明年的10條，持續擴大產能。 柯斯塔表示，全世界單走道客機需求強勁，A321neo待交機訂單占7成以上，因應全球客戶需求，疫後初期月產能大約是45架，現在提升到50架，「目標2027年可逐步提升到月產能75架」，換算每個月工作日22天，相當於每天就要生產3架飛機，「是很不容易的任務」，仰賴空巴和供應鏈全面合作。 然而，疫後旅運需求大爆發，飛機供應鏈遭遇諸多考驗，業界高層形容，「缺料、缺人、缺引擎、連座椅都缺」，航空公司一機難求，歐洲飛機製造商空中巴士必須一一克服挑戰，才能如期交機。