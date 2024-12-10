【快報完整版】阿薩德倒台 美關注三件事 【新唐人北京時間2024年12月10日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間12月9日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：阿薩德倒台 美關注三件事 德奧英停收敘難民；涉槍殺聯合健保CEO 嫌犯賓州落網；TikTok提緊急動議尋求暫停禁令 待美高院審查；川普警告奏效？以方：人質談判前景更樂觀；英國人拒絕中共 倫敦中使館計劃再次被否。 阿薩德倒台 美關注三件事 德奧英停收敘難民 阿薩德倒台後，美國提出三個關注事項，德國、奧地利等國也紛紛回應，來看詳情。 敘利亞阿薩德政權週日（12月8日）突然倒台，令全世界震驚。週一（12月9日），白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）提出美國特別關注的三件事。德國、奧地利和英國則收緊相關移民政策，叫停了敘利亞難民的庇護申請。 沙利文在週一接受媒體採訪時說，「半個世紀以來，一個以家族鐵腕統治敘利亞的凶殘獨裁者沒有了，這對美國和世界都有好處。」 美國總統拜登在週日的講話中也表示，阿薩德政權的垮台是一個「正義之舉」，「俄羅斯、伊朗和真主黨都無法挽救阿薩德政權」。但拜登也提出，此事件同時也伴隨著風險和不確定性，美國需努力防止伊斯蘭國（ISIS）死灰復燃。 沙利文分析了美國必須特別關注的三件事：