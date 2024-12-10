出國旅行 不遵守這些規則會被拒登機 【新唐人北京時間2024年12月08日訊】聖誕新年即將到來，很多人會出國度假。沒有什麼比前往機場準備享受假期，卻因沒遵守某些重要規則而被拒登機更糟的事情了。一名國際航班空乘人員介紹了被拒登機乘客所犯下的錯誤。 福克斯新聞報導，駐達拉斯的國際航班空姐亞娜‧比留科娃（Yana Biryukova）在社交媒體上與乘客分享了一項重要的旅行公益信息，她在視頻中表示，這種情況「每天都在發生」。 比留科娃為她的視頻配文說：「你知道人們每天都會犯這個常見錯誤，導致他們被拒絕登上前往夢想假期的航班嗎？有些國家有特定的護照要求，（違反的話）不會讓你入境。」 「如果你要出國旅行，請查看護照有效期，確保護照至少還有6個月有效期。」比留科娃在她的視頻中說道。 她繼續說道：「如果護照在5個月零29天後過期，他們也不會讓你登機。」 此外，比留科娃還告誡乘客，確保護照至少有4頁空白頁用來蓋章。「不要犯這個錯誤。」她說。 比留科娃強調，無論你的旅行情況如何，婚禮、生日、夢想假期，有些國家都不會讓你入境。 社交媒體用戶加入討論，在評論區寫下他們的擔憂和個人經歷。 「跑去檢查我的護照是否有足夠空白頁。」一位用戶評論道。然後，這名用戶再次回覆道：「天哪，它沒有，哇。我覺得你真的救了我。它實際上只有2頁空白。」 另一位用戶說：「（這是）我作為櫃檯/登機口工作人員，在為乘客辦理登機手續時要查看的事項之一。」 還有用戶寫道：「這件事發生在我媽媽身上——她被拒絕入境，因為她的護照在不到6個月就過期。幸好她有雙重國籍。她的第二本護照將在大約2年後到期。」 雖然有些人說他們知道護照有效期規則，但許多人對4頁空白頁規則感到震驚。 佛羅里達州旅行社Travelmation的旅行顧問薩拉·拉塞爾（Sara Russell）告訴福克斯新聞數字頻道，當她為客戶準備旅行時，「他們中的許多人告訴我，『不知道』護照有嚴格規定。」 她說，確保護照有效期至少超過6個月是一條「一般規則」。她還指出，4頁空白規則的存在，是為了確保護照中有足夠空間用來蓋章。 為了弄清楚不同國家的規則，美國人可以在國務院領事事務局網站上搜索將要訪問的國家信息。 「不要掉以輕心。」拉塞爾說，「如果你不遵守要求，你將不得不打道回府。」