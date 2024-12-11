香港夫妻日月潭健行迷路 7小時20公里遇警解困

林建鋒 張智鈞 周大翔 報導 / 台北市 你有被GOOGLE MAP 導航騙的經驗嗎，一對來自香港的夫妻，來南投日月潭旅遊，他們打算沿著湖區的省道公路徒步健行，欣賞美景，結果兩人，某個地方走錯了，一路走7個小時，目的地都還沒到。 一對夫妻，頂著大太陽，在馬路上走得又餓又累，警員發現趕快上前關切，警員VS.香港遊客夫妻說：「迷路了你們怎麼來的，我們步行在日月潭步行到這裡。」 這對60幾歲的夫妻來自香港，他們倆來到南投日月潭旅遊，打算沿著湖區散步健行，但卻搞錯方向走到迷路，香港遊客夫妻VS.警員說：「迷路了，你們現在要去哪裡，現在想要去日月潭，可是我們不知道坐什麼車。」 警方初步了解，這對香港夫妻，早上8點從魚池鄉，日月潭的1家飯店出發，打算沿著環潭公路，走到玄光寺碼頭看看風景，原本步行的時間約3個小時，走到省道的分岔點，沒有左轉，而是通過水里往信義鄉的方向，結果走了7個小時20公里，到了下午3點，夫妻倆筋疲力竭，才被巡邏路過的警員發現。 南投縣信義派出所所長林家豪說：「2人見沿途均無計程車或公車，遂向路過之本所員警求援。」省道路口的分叉點通往湖區，正確的走法，得180度的大迴轉，如果路況不熟就可能會錯過，民眾說：「走得奇怪越來越偏僻，應該就可能會考慮回頭了。」、「不同的體驗啊反正台灣那麼安全。」 日月潭湖光山色，相當優美，沿途還有許多知名景點，以及豐富的自然生態，吸引民眾健走旅行，只是這對香港夫妻，為了賞景，用紙本地圖找路，卻不小心走了岔路，迷途約20公里，走了7個多小時，遇到警察巡邏才結束了這場日月潭的「長途」旅行。 新聞來源：華視新聞