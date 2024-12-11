NBA 2025重返中国赛场: 政治风波后的商业与篮球双重回归

美国NBA时隔六年后宣布重返中国举办季前赛，引发广泛关注。这不仅为美中篮坛重新建立桥梁，也在中美关系紧张局势中释放了微妙信号。中国篮坛人士认为,重启NBA中国赛既可带动两国间的篮球交流，也能在中国消费低迷时促进篮球经济市场。 不过，体育产业的观察人士指出，未来NBA与中国市场的合作能否稳步推进，仍需双方在商业与政治之间保持微妙的平衡。 美国职业篮球协会(NBA)12月6日宣布，将于2025年10月重启中国赛，由布鲁克林篮网队和菲尼克斯太阳队在澳门举行两场季前赛。这一决定标志着自2019年香港“反送中”事件后因政治风波中断的NBA中国赛正式回归。 《澎湃新闻》12月7日称，“曾经横亘在中国和NBA之间的坚冰，正在消融”。 该报道指出，从多名NBA传奇球星出席中国赛发布会，以及对媒体交流的高度重视，足以见得NBA的诚意。 NBA中国赛停滞六年，起因于2019年时任休斯顿火箭队主教练达雷尔·莫雷(Daryl Morey)在社媒上表态支持香港“反送中”抗议后，遭官媒封杀、民间抵制，从2004年拉开序幕的NBA中国赛自此中断。 美中不想放弃的“大蛋糕” 上海的一位前中国职业篮球员Eric(因话题敏感不愿透露全名)指出，中国拥有至少3亿篮球消费者，这使得中国市场对NBA来说仍是一块巨大的“蛋糕”，其商业价值庞大，NBA和中国都不愿放弃这项合作，因为篮球经济带来的收益不仅推动地方财政，还能为NBA创造新的增长点，对美中都是一加一大于二。 他对美国之音说：“现在这个时间点的话，NBA那边（美国）因为总裁更换(任期交接)，他也是想通过这个契机跟中国进一步建立交流，中国这个市场尽快把它给抓住，不然的话到后面时间太长的话，可能中国市场对于NBA的认可度可能会慢慢地降低。” Eric提到，2019年后的国际赛事空窗期让中国篮球观众对NBA的关注度下降，像是能让业余球员或平民篮球爱好者参与的“村BA”美丽乡村篮球联赛，经过五年沉淀呈现上升势头。而NBA赛事的回归将为中国年轻球迷带来新的活力。 “如果线下NBA能够重返中国的话，特别是年纪轻的球迷会更加愿意去为中国赛买单，”他说，“能直观中国球员与NBA球星的差距。对中国篮球水平的提升有很大帮助。” 事实上，早在姚明和易建联等中国篮球代表性球星效力NBA期间，美中篮坛的交流就十分密切。Eric回忆起他在高中篮球培训阶段曾参与美中城市间的篮球交流，并于2011年前往美国比赛。他表示，当时中国经济正处于快速上升阶段，人们有更多闲钱用于观摩国际赛事。那时，中国赛的上座率经常高达八成以上，而NBA比赛更是场场座无虚席。 但2019年在政策指导下，美中篮坛交流降至冰点，仅剩极少数民间组织的活动，连带使民众对中国篮球关注度降温，中国本土球队比赛上座率优则60％，低迷时跌至20%。 他进一步指出，澳门作为中国的一个特别行政区，不仅有政策上的便利，还正在发展体育旅游经济，成为国际赛事的理想场地。 至于2019年的香港争议，Eric认为从国家政治立场看，禁止NBA赛事是必要的政治宣示，如今恢复中国赛，就是建立文化沟通、关注体育比赛，将篮球回归本质。 盼NBA带动中国篮球经济 位于上海的体育学院篮球教练Allen也乐见NBA重返中国比赛。做为一名篮球教练，他期待这一举措能够进一步推动当前中国良好的篮球氛围，并助力形成积极的良性循环。他特别提到篮网队的中国元素，包括华人老板蔡崇信和中国球员崔永熙，而澳门的篮球水平发展好、球迷观赛氛围提升，这让2025年的中国赛更具象征意义。 Allen对美国之音说：“现在国家队的成绩有点起伏不定吧，有些球迷会骂，但是崔永熙去了NBA，这全中国的球迷还是非常关注的，非常希望国內有优秀的球员去NBA锻炼，再回到我们国家为中国队打球，就很明显的有一个质的飞跃。” 对和Allen一样“80后”的运动员而言，打篮球都曾梦想进入NBA最高殿堂，因此睽违六年的中国赛令球迷感到激动。Allen指出中国篮球的关注度前几年一度下降，但NBA一线球星持续访中巡演或商业广告，近年热度逐渐回温。