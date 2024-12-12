面对戒严弹劾和调查 尹锡悦誓言要对抗到底

韩国总统尹锡悦星期四(12月12日)发表长约29分钟的“对抗性谈话”，为其上周宣布戒严并向韩国国会派遣军队的惊人决定辩护，他主张戒严属于统治行为，并拒绝自行辞职，誓言将“对抗到底”。 尹锡悦目前因“叛乱”的调查而被禁止出国旅行。这位韩国领导人12月3日晚间约10时27分无预警颁布紧急戒严令，震惊国际社会，但6小时后就因国会表决撤销戒严令而被迫解除戒严。 面对星期六韩国国会即将进行的弹劾投票，尹锡悦誓言将“战斗到最后一刻”。“我再次向那些因戒严令而感到惊讶和焦虑的人们道歉，”他在电视讲话中说。“请相信我对人民炽热的忠诚。” 尹锡悦表示，不管是弹劾或调查，他都将坦荡应对到底，不会回避有关法律和政治责任。但他也辩护说，总统行使紧急戒严权是属于统治行为，与赦免权、外交权相同，并非司法审查对象；如果该高度政治性的判断与依法采取的紧急戒严被视为内乱，是将韩国宪法和法制体系推向危险深渊。 尹锡悦强硬指责在野党自从本届政府成立以来针对多名官员发起弹劾，导致“国政瘫痪”，其目的就是通过弹劾来摆脱在野党党魁面临被判有罪的困境以及提早实施大选，这才是扰乱国家宪法秩序的行为。 他还严斥在野党凭借多数议席的优势在立法上恣意妄为，是“议会独裁”，并反问称“总统依据(韩国)《宪法》作出的相关决定和统治行为怎么能够成为内乱？” 弹劾案将第二次表决 韩国国会预计于当地时间星期六下午5时进行尹锡悦弹劾案的第二次表决。在韩国国会全体300名议员中，反对党控制192个席位，通过该弹劾动议需要有执政党国民力量党8名议员的倒戈支持，才能获得必要的三分之二多数票。 星期四，国民力量党党魁韩东勋敦促党员参加星期六国会召开的会议，并“根据自己的信念和良心”投票。韩东勋在新闻发布会上表示，尹锡悦的谈话“比起反省更像辩解”，他将紧急召集党内会议商议将尹锡悦开除党籍。 韩国警方星期三就“12·3紧急戒严事件”对龙山总统办公室进行扣押搜查，但被总统警护处的安全人员阻挡在外超过五个小时。警方随后表示，尹锡悦的幕僚人员向他们提供了“非常有限”的文件。 主要反对党共同民主党警告称，如果总统幕僚和安全人员继续妨碍执法，该党将以叛乱罪向他们提起法律诉讼。 自上周以来，首尔每天都爆发抗议活动，数千人聚集在一起要求尹锡悦辞职。 韩民调：逾七成民众希望尹锡悦下台 据韩联社报道，韩国民调机构Realmeter星期四发布的一份最新民调结果显示，韩国逾七成民众希望总统尹锡悦立即下台或被弹劾。 该机构接受日刊《能源经济新闻》的委托，前一天面向全国18岁以上的507人进行调查，认为“尹锡悦应立即下台或被弹劾，停止履行职务”的受访者占比高达74.8%，同意执政党国民力量“有序卸任”方案的受访者仅16.2%，回答“不清楚”的受访者占9%。该调查在95%信心水平下，抽样误差为正负4.4个百分点。 朝鲜媒体连续两天详细报道，韩国自上周实施短暂的戒严令以来，民众对尹锡悦和执政党的愤怒日益高涨。 朝中社和《劳动新闻》星期四报道，要求弹劾“尹锡悦傀儡”的呼声日益高涨，连日高涨，政治混乱进一步加剧。报道还说，韩国“朝野政党之间的对抗正在加深。” 朝中社报道称，韩国各地民众连日举行烛光集会，要求弹劾尹锡悦和处罚内乱罪犯；并援引韩媒报道称，韩方有关人士纷纷爆料戒严系事前周密策划的阴谋，以及韩国国会相关戒严的议程以及侦查部门对戒严事件的调查情况。 （本文部分依据了法新社和路透社的报道。）