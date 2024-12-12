赤洲｜香港「恐龍島」解封 紅色荒島蘊藏大量行山打卡景點

由於恐龍化石，令到赤洲這個無人居住的荒島為人熟悉，究竟「恐龍島」赤洲是個怎樣的地方？記者3年前曾到赤洲行山，從南至北觀賞赤洲東部的紅色沉積岩，沿途有大量赤洲的特色景點，例如群鼠入洞、赤漠迷城、赤兔迎客、棧道奇穴、赤洲洞、燕鷗樂園、蚺蛇吐舌。 赤洲是一個位於塔門北邊的無人荒島，因島上大部分岩石呈赤紅，故而得名。（網上截圖） 赤洲在什麼地方？ 赤洲是一個位於香港東北部的無人荒島，處赤門海峽之東，在大鵬灣之內，居塔門之北。赤洲面積約為0.44平方公里，約為維多利公園的2.3倍，亦約為鄰島塔門的三分一。赤洲的最高點高131米，名為赤洲頂，位於小島的北部。赤洲屬於香港地質公園新界東北沉積岩園區，在船灣（擴建部分）郊野公園內。本地旅行界前輩梁榮亨將赤洲譽為「鵬海明珠」。 赤洲以紅色岩石而聞名。（由讀者提供） 俯視赤洲北部的岬角羊角頭。（由讀者提供） 赤洲頂。（由讀者提供） 怎樣前往赤洲？ 赤洲並沒有公共交通工具連接，沒有街渡前往，通常往赤洲的行山客都是從西貢黃石碼頭租船。 赤洲發現恐龍化石後，政府曾封閉赤洲，讓專家在不受搔擾下考察。在赤洲的考察和發掘工作完成後，政府在2024年12月12日起重新開放赤洲。 政府表示，赤洲的發掘工作由2024年10月下旬展開，發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作亦已完成。 前往赤洲只能租船，但目前赤洲島封閉，遊人租船也不能前往。（由讀者提供） 赤洲為何那麼多紅色岩石？ 赤洲的名字來自島上的地質特徵，全島大部分岩石呈赤紅色。赤洲主要由兩類岩石組成，赤洲西部為火山岩，東部為沉積岩。據香港地質公園網站介紹，約於1億至7000萬年前，香港位於氣候乾旱的內陸地區，氣溫和空氣中的氧氣含量均高於現今的平均水平，早期形成的火山岩因而遭受強烈風化，碎裂成大量沙石，岩石內的鐵質高度氧化，形成紅色的氧化鐵（一種紅色的顔料）。隨著季節性暴雨沖刷，佈滿盆地四周山脈的赤紅色礫石和沙泥被帶到低窪的盆地堆積，並在漫長的地質作用下膠結成堅硬的沉積岩。 赤洲滿是紅色的岩石，海上那島是塔門。（由讀者提供） 赤洲的奇岩怪石景點主要位於東部 赤洲東西景貌截然不同，東部的沉積岩由礫岩、砂岩、粉砂岩組成，這些岩石結構較鬆散，容易被風化及侵蝕。經過千萬年的風浪衝擊及雨水的侵蝕，漸漸形成這條壯麗的海岸線。本地的旅行界前輩運用想像力，為這些奇岩怪石配上別出心裁的外號，例如赤漠迷城是出自旅行狂梁榮亨手筆。 根據梁榮亨著作《香港奇景探勝遊》，赤洲東部的景點從北至南包括神鷹展翅、赤洲舞池、赤洲洞、蚺蛇吐舌、時光隧道、麒麟踏浪、秘崖石室、番狗議親、鯊魚口、棧道奇穴、仙人腳印、赤兔迎客、合掌岩、人面岩、赤漠迷城、奇頭岩、群鼠入洞、獅子岩。 赤洲洞。（由讀者提供） 赤洲景點｜赤洲洞