穆斯林友善環境再升級 高雄新添12家認證旅宿生力軍

為拓展全球19億穆斯林旅遊市場、增加穆斯林到訪高雄誘因，高雄市政府觀光局持續輔導推動「2024高雄市穆斯林友善旅宿認證計劃」，積極營造穆斯林友善旅遊及住宿環境，今年再添12家生力軍，目前共計有24家飯店旅宿、11家餐廳、4家友善環境、1家友善旅行社取得穆斯林友善或清真(Halal)認證。高雄市各公協會理事長及代表也應邀見證高雄在穆斯林友善旅遊環境的顯著進展。 高市觀光局長高閔琳表示，全球穆斯林人口約有19億人，占全世界人口的1/4，廣佈於亞洲地區，具有廣大旅遊商機，我國推動新南向政策，高雄市作為南台灣國際門戶，每週超過64個航班直飛高雄，包括馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家，佔有重要地理位置優勢；為爭取廣大客源，觀光局推廣穆斯林旅遊不遺餘力，今年9月推動穆斯林友善旅宿認證計畫，辦理輔導認證說明會，吸引超過40家旅宿業者報名參加，第一階段已成功輔導12家獲得認證，本月6日辦理成果發表會，預計明年將至少再增20家穆斯林認證飯店旅宿。 高閔琳表示，觀光局正重新盤點轄下景區景點，包括內門觀光休閒園區、崗山之眼、愛河、駁二特區、亞灣區、旗津、蓮池潭風景區及壽山動物園等景點及委外場域，在新建或修繕改建工程當中積極規劃增加或改善既有穆斯林友善設施，包括增設禮拜空間、淨下設施或提供朝拜指引、拜墊等，極力營造本市穆斯林旅客的旅遊環境，期將高雄市打造為全台灣的穆斯林旅遊首選城市。 這次通過認證的旅宿業包括城市商旅(真愛館、高雄駁二館)、德立莊博愛館、Papa Whale(美麗島館)、高雄圓山大飯店、夏優旅居、單人房站前館、單人房林森館、蘆思特六合民宿、海軍官邸三號院、海軍官邸四號院、迴埕民宿等12家業者。負責輔導認證的台灣穆斯林教長馬孝棋表示，穆斯林旅遊市場的需求日益增長，食宿遊購行缺一不可，而穆斯林友善認證則是能夠吸引穆斯林旅客的重要因素，高雄市政府推動穆斯林友善認證非常積極，透過營造友善旅遊環境，可提升高雄在國際穆斯林旅遊市場的競爭力，吸引更多穆斯林客人。 參加這次認證的「高雄圓山飯店」協理盧家怡表示，高雄圓山大飯店正式通過穆斯林友善認證，展現對多元文化的重視與友善接待的承諾。「城市商旅」真愛館副總吳孟姿表示，十分感謝高雄市府觀光局積極推動穆斯林友善輔導計畫，參與認證過程中收穫良多，在進行環境改善後，已有越來越多穆斯林旅客前來住宿。「夏優旅居」董事長徐顥紘表示，在參與輔導計劃過程中了解，穆斯林並非只有不吃豬肉這樣的籠統概念，而是從飲食中體悟到對宗教尊重及付出，期許能讓穆斯林旅客在旅遊中感受到高雄熱情人文及多元飲食，進而帶動觀光發展。 高閔琳指出，觀光局推動穆斯林友善政策，由市府投入資源進行輔導，亦獲得業界公會包括觀光旅館、旅館公會、民宿協會支持與配合，而旅宿業者願意投入資源進行環境改造、提升服務知能與量能更是關鍵，明年2025將持續推出「高雄市穆斯林友善旅宿認證計劃」，期盼積極帶領業界接軌國際，讓高雄成為國際穆斯林旅客理想的旅遊目的地，也讓世界各地的穆斯林朋友感受到高雄市的溫暖與友好。 觀光局補充，2023年新月評等(Crescent Rating)全球穆斯林旅遊指數(Global Muslim Travel Index, GMTI)台灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」第3名，僅次於新加坡與英國；高閔琳表示，未來將持續拓展高雄穆斯林友善旅宿與店家，積極帶領高雄旅遊業界接軌國際旅遊市場，齊心打造高雄成為穆斯林旅客最佳城市。 穆斯林友善旅宿輔導及認證單位代表。 圖：高雄市觀光局提供