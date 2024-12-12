台灣奪英國期刊評選「最嚮往島嶼」銀獎 助攻觀光宣傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國發行量最大、歐洲現存最老牌旅遊期刊Wanderlust近期公布經約17萬名讀者評選的2024年旅遊獎名單，台灣奪得「全球最嚮往島嶼」（The Most Desirable Island）銀獎，這也是台灣連續第2年在此評比類別獲銀獎。 另一方面，為加強推廣赴台旅遊、讓台灣觀光新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder更深植人心，繼9至10月在帕丁頓（Paddington）、維多利亞（Victoria）等數座人流可觀的倫敦地鐵站推出平面和動態廣告後，觀光署駐倫敦辦事處近日再接再厲，啟動倫敦市區計程車車體廣告。 根據規劃，總計有50輛倫敦計程車褪去經典黑色外衣、換上台灣觀光橘色系形象新裝，穿梭倫敦市區多處熱門地段，涵蓋牛津街（Oxford Street）－攝政街（Regent Street）商圈、特拉法加廣場（Trafalgar Square）周邊街區等。車體廣告設計以台灣自然美景與人文特色為主軸。 乘客可在計程車內掃描活動QR Code，即有機會參加抽獎、贏得長榮航空倫敦－台北豪華經濟艙來回機票。 辦事處主任林毓珊說，透過在倫敦著名大眾交通工具廣泛曝光、結合實體廣告與線上互動行銷，辦事處力求提升台灣在國際旅遊市場的能見度，期待有更多英國旅客視台灣為夢想旅行目的地。 據觀光署統計，英國目前是台灣觀光旅遊在歐洲最大客源。今年1至10月，歐洲地區赴台旅客總計28萬7466人次，其中來自英國的旅客就有5萬6237人次、占比近2成。 此外，與去年同期（4萬9453赴台人次）相較，英國今年赴台人次約為去年的1.14倍。 除了交通工具廣告，觀光署駐倫敦辦事處也嘗試以更多元創新的方式，提升台灣在英國市場的人氣和觸及度。 辦事處近日即結合在英國的台灣食品業者、運用在英國已具知名度或曾獲國際獎項肯定的台灣產品，例如噶瑪蘭（Kavalan）威士忌、「香水師」琴酒、用於手搖飲的「爆爆珠」（爆破波霸）等，舉辦調酒工作坊，由專業調酒師示範指導製作3款台灣特色調酒，現學現喝，共吸引超過30人參加。