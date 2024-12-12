國史館揭秘：力阻李登輝訪康乃爾、柯林頓政府一度威脅報復台灣

國史館將舉行「戰後臺美關係—從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會。新書《美國國家安全與對臺政策檔案選譯（五）、（六）》，第五冊主要集中在美國布希（George H. W. Bush）至柯林頓（William J. Clinton）時期（1989-2001）的對台國安決策解密文件。第6冊別冊則著重臺灣關係法。圖為李登輝訪問康乃爾照片 圖：林朝億/攝 1994年5月總統李登輝前往中美洲、非洲友邦訪問，過境夏威夷時，遭到美方不禮貌對待。李登輝憤不下飛機、穿便服接見AIT理事主席。柯林頓政府此舉，引發美國國會、輿論不滿，李登輝順勢推定重返母校康乃爾大學活動。一開始，美政府強烈反對，但在國會通過決議、甚至威脅立法下，美政府還威脅時任代表魯肇忠要李登輝自己公開表態不訪美，傳達「嚴厲的信息」，只不過，美國政府稱呼的「我們威脅的報復條件」為何，美政府並沒有解密。 國史館將於14、15日舉行「戰後臺美關係—從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會。此次發表的新書《美國國家安全與對臺政策檔案選譯（五）、（六）》，第五冊主要集中在美國布希（George H. W. Bush）至柯林頓（William J. Clinton）時期（1989-2001）的對台國安決策解密文件。第6冊別冊則著重臺灣關係法。 第5冊選譯多件美國近期解密公開檔案，舉其要者包括：1995年李登輝訪美：內容包括柯林頓政府原僅同意李於夏威夷過夜過境，「將包括打高爾夫球的機會」，後因國會與民間壓力，最終同意核發簽證，但限制李的訪問，即無外交禮節，只能經紐約抵達綺色佳，不得停留華府，李承諾9月不訪問阿拉斯加等。另外，美國政府也於事後「提議在第三國舉行美臺高層會議，解釋我方的訪問政策，並警告臺灣不應繼續努力透過國會左右行政部門決議。我方將持續堅決反對臺灣加入聯合國，並將持續在臺灣加入世貿組織和加入聯合國以外的國際組織問題上給予協助」。 幾個關於李登輝訪問康乃爾的重要的解密文件，反映出當年柯林頓政府高層對於台灣及李登輝訪美思維及立場轉折，這包括： 柯林頓總統1993年就任後，國務院於 10月5日提出「美國對台政策」簡報文件，強調「通過嚴格遵守我們與臺灣的非官方關係，我們希望避免將台灣問題提升爲美中之間的主要爭端來源。這一政策將使台灣和美國受益，卻保臺海緊張局勢不會升級，從而威脅到和平」。 同時也提出，臺灣術語使用指南使用與不使用： 使用「臺灣當局」、「北美事務協調委員會」；不使用「臺灣政府」或「中華民國」。