美国半年之内向中国派出第四架遣返包机 赴美庇护门槛恐越来越高

12月11日，美国国土安全部(DHS)发布公告，宣布于12月9日通过美国移民和海关执法局(ICE)向中国遣返非法移民。公告称,此次遣返是该部门“在不到六个月的时间内第四次向中华人民共和国运送没有合法居留基础的中国公民”,“这次遣返航班是该部门与中华人民共和国和其他国际伙伴持续合作的又一例证”。 国土安全部的公告没有说明此次遣返航班上有多少名中国非法移民。美国之音近期联系到正在纽约等待政治庇护的中国苏州维权人士倪金芳，他的妻子段春霞于9月28日“走线”从墨西哥进入美国加州后被羁押。段春霞首次申请庇护面试没有通过，险些被送上12月9日的遣返航班，但是在律师的帮助下得到第二次申辩机会，暂时“安全”。 12月1日，阔别两年多的倪金芳第一次在佐治亚州的移民收容所见到妻子段春霞。段的健康状况并不好，还有很严重的视力问题。“比原来瘦了好多，头发也花白了，”倪金芳告在采访中告诉美国之音，“18岁的女儿见到母亲泣不成声，眼泪一直流到脖子上。” 倪金芳于2022年7月和女儿一起持旅游签证进入美国，之后申请政治庇护，还在等待面谈。倪目前在纽约法拉盛经营一家中药店，他对自己的情况并不悲观。“我相信美国尊重人权，也希望美国政府给我们一个完整的家，让我们自由的生活在美国这片土地上。只要有百分之一的希望，我就用百分之一千的努力去做完。”他说。 12月9日的的航班是美国半年内第四次向中国派出包机遣返非法移民。 美国政府于今年6月底、10月中旬和11月中旬，分三次使用大型包机将非法入境美国的共计约350多名中国公民遣返回中国。在此之前，美国上一次大规模遣返中国非法移民发生在特朗普第一个任期内的2018年。 自2022年底中国解除长达三年的新冠疫情封控以来，进入美国的中国移民数量急剧上升。近2023年一年，就有多达37,000多名中国公民在美墨边境被捕，是上一年的十倍多。2023年12月，边境官员在美国南部边境逮捕了5,951名中国公民，创下月度最高纪录。 在今年5月众议院的一次听证会上，众议院国土安全委员会监督、调查和问责小组委员会主席丹·毕晓普(Dan Bishop)说：“过去五个月，每月都有一千多名中国公民越过北部边境。2024财年刚过六个月，(被发现的非法入境的中国移民)就超过了2023财年的总人数。” 美国和中国近期换囚和遣返合作频繁 位于加州的移民律师陈闯创告诉美国之音，中国和美国政府今年在交换囚犯和遣返无证人员的问题上，出现了比较频繁的合作。他说：“中国以前历来不配合美国政府接受这些遣返回去的人。但是最近我们看到，中方多次和美方换囚，换出来一些在中国被长期关押的美国公民。在这个过程中，中共也顺便接受了一些美国给的人。这个按习近平的说法是‘执法合作’，而不是‘边境和移民’问题。这两个其实是合在一块了。” 和段春霞一样面临被遣返命运的还有来自中国的维权人士、网名“哎乌”的吴玉华。吴玉华原籍新疆，曾积极参与维权活动，是山东盲人维权律师陈光诚被禁锢期间的探访团成员。她和前夫杨崇2015年1月逃亡泰国，2017年获联合国难民身份，2019年进入加拿大。2021年底，在加拿大因拒绝打新冠疫苗的吴玉华失去工作后非法进入美国，之后辗转求生但处境艰难。 2024年6月，吴玉华在试图返回加拿大的时候被美国边境执法人员发现，扣押至今并且可能会被遣返回中国。目前仍生活在加拿大的吴玉华前夫杨崇告诉美国之音，吴的健康堪忧，将在2月初参加一个听证会，届时律师会向法官阐明她的情况。他说：“我都不太相信，美国政府怎么可能遣返她，毕竟她是难民身份过来的，我觉得怎么可能呢。” 吴玉华的近况被杨崇在社交媒体披露之后引起很多网友的同情，但也有不少人嘲讽她支持在移民问题上态度强硬的候任总统特朗普，甚至连杨崇自己都表示，不是很理解吴的想法。 不过，杨崇依然认为吴玉华最后被遣返回中国的可能性微乎其微：“要不要遣返回去要走法律程序的，最后还是法官说了算，而且可以一直上诉。美国是一个法制国家，这个法制不是浪得虚名的。现在大家对她的关注度很高，不管是正面还是负面评价。而且还有很多人帮忙，律师也表示愿意代理她的案子。” 申请政治庇护的门槛恐越来越高 移民律师陈闯创告诉美国之音，被遣返的中国公民不限于“走线”人，还包括至少两类人。他说：“有些人持签证，但是在美国口岸被拒绝入境。这些人自愿放弃美国签证，被送回去，这是一类。” 他补充道：“还有一类人就是就是已经在美国有递解令被抓到的。可能之前有递解令，然后去报到的时候，发现有犯罪记录或其他原因，被移民局抓到了，递解回去。然后第三类才是新近进入美国的‘走线人’，在边境就直接被边境保卫部门抓到，然后进行一系列的程序处理。” 不过，陈律师介绍说，遣返的程序比较模糊，没有一定的套路。“实际上，移民局和边境保护局的处理能力有限，并没有说从某个地方、某天进来的人，一定要给他程序处理。这都不一定。” “有些人进来之后很快就放了。放了之后，并不是说没事了，而是让他在外面进行移民程序的处理。但是也有一部分人会被关移民监，进行快速递解。如果当事人表达了害怕回到母国受到基于宗教、政治、民族等因素的迫害，那他会被移交到一个叫‘可信恐惧面谈’的问话。如果通过了这个问话，可能把他放出来，也可能不放。”