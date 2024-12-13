劉黎兒觀點》收受中企賄賂、性招待？外相岩屋毅遭點名不適任

美國司法調查顯示，日本多位國會議員接受「500彩票網」賄賂及性接待等，連外相岩屋毅也收了100萬日圓，立憲民主黨今天在國會質詢認為岩屋會因此對中國手軟，不配當外相！ 美國司法調查顯示，日本多位國會議員接受「500彩票網」賄賂及性接待等，連外相岩屋毅也收了100萬日圓，立憲民主黨今天在國會質詢認為岩屋會因此對中國手軟，不配當外相，岩屋外相拿中國業者錢成了石破新內閣的的致命傷，在野黨要求追究石破的任命責任！ 今天參議院預算委員會中，立憲民主黨及社民黨聯合推薦的無所屬的杉尾秀哉拿出美國法務部調查文件有關文件，內文赫然有岩屋的名字；其他在美國法務部公布的起訴書內則顯示了「500彩票網」曾經花了190萬美元在日本數位國會議員身上，其中包括給了現金，或是招到到澳門等，內容也有性接待！也就是所謂有關開設賭場的JR事業弊案，目前只有自民黨議員秋原司因為前後幾次共收了760萬日圓的賄賂而遭逮捕！ 日本國會議員數人涉及賭場立法等相關收賄案，但只有拿了760萬日圓的自民黨議員秋元司遭逮捕及判刑4年。 圖：攝自每日新聞 這件弊案再度受矚目是因為美國司法部11月18日公布了在美國設了公司的「500彩票網」前CEO潘正明遭美國紐澤西大陪審團起訴較為詳細的內容，起訴書雖然沒有日本國會議員名字，但其他調查文件等內文有現任外相岩屋毅的名字，而且此案件美國司法還在繼續調查中！「500彩票網」因為在美國股票上市才會遭到搜查，結果因為潘正明賄賂日本國會議員，違反了防止海外腐敗行為法而遭起訴的，結果初步被罰了1000萬美元，「500彩票網」也因此退市了！調查過程中，日本司法方面也配合了！ 杉尾認為此案遭起訴而且還在調查中，日本外相岩屋成為今後也是美國司法調查對象，加上拿中國企業的錢，今後對於中國必然手軟，不配當外相！ 日本立憲民主黨推薦的議員杉尾秀哉今天在國會指出外相岩屋毅拿中國錢而不配當外相。 圖：攝自NHK國會轉播 岩屋在國會答覆時表示曾任拿了100萬日圓，但事後知道是不妥當的錢，有退回去，因此不會有影響，但是岩屋今年4月案件遭東特搜部調查時否認了有拿錢，顯然跟事實不符！他在11月29日的記者會遭追問時表示「這是已成過去的事！」但杉尾今天指出美國司法是現在還在調查中的案件！ 石破首相今天也遭杉尾質詢在任命岩屋為外相時是否知道他拿過中國企業的錢？石破表示他昨天才看到媒體的報導，他表示「只要岩屋在國會表示沒有任何問題的話，就不會有問題！」但是此案最近不斷被媒體報導，國民及在野黨都不會輕易放過。 日本首相石破茂原本認為賭博事業相關受賄案應該在國會中追究而使之透明化，但今天他在國會掩護岩屋外相曾拿過500彩券網錢的問題。 圖：攝自NHK國會轉播 今年4月時特搜部根據美國提供的資料偵訊了自民黨岩屋毅、中村裕之、宮崎政久、船橋利實及日本維新會的下地幹郎氏等5人，但只有下地幹郎承認拿過100萬日圓，而隨後離黨，自民黨的4人都否認而說自己沒拿過，從現在岩屋說的狀況來看，其實是拿過，其後是否都退回，則不得而知！ 根據潘正明遭起訴的起訴書內容來看，潘正明在2017年8月時曾給了日本一名國會議員200萬日圓，2019年9月又再度給了多位國會議員總額2650萬日圓的現金，根據仲介此項賄賂的顧問的供述內容記錄顯示，這次給一位議員80萬日圓之外，其他國會議員20至60萬日圓左右！ 美國法務部在11月18日公布6月18日起訴書顯示500彩券網花了190萬美元賄賂數位日本國會議員。 圖：攝自每日新聞 不僅如此，2017年12月時潘正明等還出錢招待數位國會議員到澳門旅行時，當時因為出動私人包機、賭博籌碼、餐宴、性招待以及住宿等，也給了現金等；據美國法務部指出，潘正明等為了賄賂及仲介手續費一共用了190萬美元，也就是2億9千萬日圓！ 在美國法務部11月18日公布的6月18日的起訴書中，雖然沒有公布國會議員名字，但指出收賄主要是國會議員，而且是在日本政府主管基礎建設、運輸及觀光的高官等，這次尤其是外相的岩屋毅出現在調查相關文件上，因為還只是在起訴階段，今後美國法務部也會拜託日本協力，也就如杉尾所說，日本外相成了美國司法調查對象了！ 參議員杉尾秀哉今天在國會出示美國司法調查文件顯示岩屋外相被列為調查對象。