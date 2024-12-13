中国男足前主帅李铁涉贪判刑20年 国家体育总局原局长苟仲文被“双开＂

曾是中国国家男子足球队主帅的前国脚李铁因受贿、行贿等五项罪名，星期五（12月13日）被判处有期徒刑20年。这是中共对体育领域展开全面反腐运动以来最受瞩目的案件。此外，中国国家体育总局原局长苟仲文，也在前一日被“双开＂。 中国国家主席习近平热爱足球，上任以来就积极将中国积极发展为足球大国，但中国国足在国际赛事上的战绩始终没有起色。 2022年起，习近平政权将反腐打贪的矛头指向体育产业。本周接连宣布多名前国足管理层被定罪，其中，李铁是最知名的明星级人物。他曾是中国国足主帅，也曾效力英超球队，2001年获“中国足球先生＂荣衔。 根据湖北省咸宁市中级人民法院星期五的公开判决，现年47岁的李铁被以受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪数罪并罚，判处有期徒刑二十年。 李铁是在2022年11月遭国家体育总局纪监组调查，2023年8月被起诉，今年3月28日开庭审理时，他对上述五项罪名当庭认罪。 根据咸宁市人民检察院的指控，李铁自2015至2021年间，共计非法收受约7700万人民币(约1058万美元)。此外，他也曾为了取得国足主教练职务而行贿，并曾在任职于职业球队教练时，与球队共同支付近4000万人民币(约550万美元)让他队球员打假球。 官媒发布的照片显示，李铁聆判时身穿黑色连帽上衣，他的招牌发型仍维持，在微博也引起讨论。律师称他还没被剪头发。 对李铁公开宣判的庭审持续了约半小时。律师称是否上诉要和李铁再商定。如果10天内李铁不提出上诉，一审判决即生效。不过中国的司法体系向来受到中共严密控制，刑事案件的定罪率接近100%。 今年1月，李铁曾出现在中央电视台关于中国足球腐败的纪录片中，坦言自己行贿以取得国足主教练的职位。 他还宣称自己“做球员的时候最憎恨的就是踢假球的人”，但当了职业球队教练后，出现了“特别想证明自己的这种心态”。他表示“非常后悔”。还是要踏踏实实，走正路”。 央视不时会在犯罪嫌疑人尚未出庭之前播出其认罪片段，这一做法广泛遭到人权组织的谴责。 这星期已有多起体育界腐败案件的判决。中国足球协会原秘书长刘奕、裁判管理部原部长谭海、战略规划部原部长戚军均被判受贿罪成立，判刑6年半至11年不等，罚款20万至360万元人民币（约合2.75万至49.5万美元）。 中国足协原主席陈戌源则在今年3月因受贿罪被判处无期徒刑，没收个人全部财产。 国家体育总局原局长苟仲文被双开 另外，中共中央纪委国家监委也在星期四对国家体育总局原局长、党组书记苟仲文”严重违纪违法问题”进行了立案审查调查。 公开资料显示，苟仲文2016年出任国家体育总局局长、中国奥委会主席、中华全国体育总会主席、北京2022年冬奥会和冬帕运会组织委员会执行主席。 2022年7月，官方通报时年65岁的苟仲文因年龄原因不再担任国家体育总局局长、党组书记职务。之后他在2023年当选全国政协常委、民族和宗教委员会副主任，但官方在今年5月通报他被查。 根据中国官媒列举的罪状，苟仲文涉及”严重破坏体育系统的政治生态”，违规收受礼品、接受宴请和旅游活动安排；利用职权为亲属经营活动提供帮助，搞权色交易；公器私用，大搞权钱交易；非法收受巨额财物等。 官媒指，苟仲文构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛，遭开除党籍及公职，收缴其违纪违法所得。 习近平的"足球梦"