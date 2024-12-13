承億亞灣藝術節20日登場 旅運中心也化身藝廊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林巧璉高雄13日電）第3屆「承億亞灣藝術節」20日登場，今年規劃承億酒店、高雄港旅運中心雙展區，集結台、日、韓百名藝術家作品，包括酒店14、15樓客房將變身為40間藝術展間。 這項高雄藝術盛事由承億集團主辦整合旗下五星級飯店「承億酒店TAi Urban Resort」與藝術公司「承藝術」共同打造「2024承億亞灣藝術節」，規劃雙展區－承億酒店「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」、高雄港旅運中心特展「將在聖誕節前夕12月20日至12月22日盛大開展，藝術大入港：漫波」系列活動，採免費兌票入場。 今年主題「走進我的藝術主場」，集結台、日、韓百位藝術家，賦予觀展者成為主人翁角色，鼓勵每個人成為生活的收藏家，將藝術作品視為自己生活中一部分，讓收藏變得更具個人特色化。 承億酒店今天新聞稿表示，「亞洲插畫藝術博覽會」今年邁入第3屆，過去2屆共220名藝術家、藝術單位參展，平均吸引超過千人觀展。今年擴大舉辦將展區延伸到「海上國門」高雄港旅運中心。 承億酒店表示，插畫藝術博覽會邀請藝術家Kaori Watanabe渡邊香織、消極男子、朱緹、潘奕丞、Ballboss、練佳昕、昴咪、Emily Liu、張梓鈞、cincin、王浥函等人參展；並與國立台灣藝術大學書畫藝術學系、國立嘉義大學視覺藝術學系合作，實際支持新銳藝術家與產學合作。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，承億酒店與「IDEAs Taiwan 愛迪思台灣」合作，在展期中舉辦「藝術與愛的力量」慈善義賣油畫美展，以「為罕病而畫」主題，匯聚85名慈善藝術家、展出106幅作品；此次慈善義賣收益將全額捐給社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會。