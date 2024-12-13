留學香港｜佐敦單幢住宅變寄宿中心 吸人才子女雙非 月費1.35萬

政府近年打造香港成為「留學品牌」，吸引外地生來港讀書，除了宿位需求增加，更帶動寄宿服務。有機構留意到專才湧港，帶同大批子女入學，不過，部份父母跨國工作，甚至中港兩邊走，無暇照顧子女，回流香港的雙非學生，亦面對相同問題，於是投資近千萬成立寄宿中心，租用及翻新佐敦一幢住宅大廈。 中心今年9月開業，首推一半宿位已爆滿，每月收費1.35萬元，包伙食、住宿及照顧服務。負責人表示，期望中心兩至三年內回本，計劃最快明年於港島「插旗」開多一間，目標未來各區有一間。 「青舍」位於佐敦上海街18號，樓高23層，可提供80個宿位。（黃浩謙攝） 提供80宿位 一半宿位已滿 50人輪候 升學寄宿中心「青舍」位於佐敦上海街18號，於今年9月開業。中心樓高23層，一至三樓為悠閒及公共空間，其餘20層為宿舍，可提供80個宿位。每層一梯4伙，單位329呎，包一廚一廁，連露台。 青舍升學總顧問林偉文表示，機構租用的是住宅大廈，最快明年3月全面接管，目前暫提供40個宿位，早已全數出租，輪候冊上有50位學生，若他們成功來港插班，將供不應求。 政府於2022年引入「高才通」計劃，又放寬多項人才計劃簽證申請，兩年間已超過十萬人抵港。他表示，中心服務對象主力是中學生，大多是高才通、優才計劃等內地人才子女，同時有回流香港讀書的雙非學生，少數為本地家庭子女，暫未有海外學生。 每層一梯4伙，單位329呎，包一廚一廁，連露台。（黃浩謙攝） 有高才家長任蘋果高層 經常跨國工幹 周末返港陪小朋友 林偉文表示，疫情有礙跨境生中港往來，已衍生對本港寄宿的需求，近年大批人才帶同子女來港，更是加大寄宿服務需求，不過本港九成半學校都沒有宿舍，於是看準時機成立寄宿中心。 林偉文指，部份人才要跨國工作，甚至中港兩邊走，無暇照顧子女，舉例有學生家長任職蘋果高層，經常到不同地方工作，「一陣飛中東，一陣飛新加坡，又可以飛番北京，好globalized嘅工作style（全球化模式）」。他指，對方認為香港教育不錯，且有方法解決住宿問題，於是安排小朋友來港就讀，周末返港陪伴。 林偉文表示，不少專才中港兩地走，甚至跨國工作，未有時間照顧小朋友。（黃浩謙攝） 月費1.35萬 冀兩至三年回本 計劃明年港島「插旗」 他認為，香港教育對內地人才及雙非家庭有吸引力，例如性價比高，小朋友可免費就讀公營中小學，日後有機會升讀本地排名高的大學；兩地飲食文化近，香港環境安全，生活易於適應。他指，內地讀書較香港競爭激烈，令不少雙非回流，「你會想面對1300萬個對手，定想面對5萬幾人嘅對手?