台籍网红“卧底”拍摄中共统战手段 学者：罕见取得直接证据

一位长期活跃于中国市场、被外界视为“小粉红”的台籍网红，在改变政治立场后，于上周五(12月6日)发布了一部新的纪录片，曝光他以卧底身份记录下中共基层统战单位如何利诱台湾网红的具体手段。 对此，中国国台办严词抨击，称其为“民进党政府发起的认知战”。然而，台湾学者指出，国际间早已有多项研究揭露中共在网络上发动认知战，但一直缺乏直接证据。这支纪录片的最大价值就在于，以第一手材料直接验证了外界对中共行为的长期质疑。 台籍小粉红“跳反”拍片暗访中共基层统战人员 “中华民族万岁”画面中，在中国段视频分享平台“抖音”上颇具名气的台籍博主“闽南狼PYC”手持五星旗，声援日前访台引发争议的中国学生访问团。 视频上线后不久就获得逾500万次点击、18万人点赞，还有多则商业活动邀约；不料镜头一转，为他拍摄这则“粉红”视频的，竟是在台湾以反共视频出名的“油管”(YouTube)博主“八炯”，原来这是两人合拍“中国统战纪录片”的前导宣传片。 上星期五发布在油管的《中国统战纪录片上集》中，本名陈柏源的“闽南狼PYC”以自己已在台湾服完兵役，要重返中国工作为由，致电暗访旅居中国的台湾网红，以及两名过去曾合作过的福建统战部门人员，还原中国邀请、接待台湾网红的过程。 纪录片中，一名福建武夷山统战部人在电话里承诺，会为陈柏源组织赴当地的“网红团”提供接待，且对于其中网络流量较高者，还可个别提供更高的交通补贴，条件是他们返台之后“要发一些活动相关的信息”。 另一通电话是打给一名福建《海峡导报》主管，陈伯源在纪录片中出示通信软件“微信”对话纪录，说过去合作方式，是这名主管会传送大量新闻数据，请他写成歌曲来“炸台湾”，亦即批判民进党，影响台湾政治环境。 通话中，此人对陈柏源承诺，可以安排他回到中国后“按照过去原来的路继续往下走”，还答应会协助联系台办系统，为陈柏源和他带去的朋友做更长远的安排。 统战纪录片引发两岸官员隔空辩论 纪录片上架五天，获得266万次点阅，但同时也在台湾和中国掀起争议，不仅微博上一片骂声，中国国台办发言人朱凤莲也在例行记者会做出回应。 朱凤莲批评，这是“民进党自导自演、操弄认知作战、制造绿色恐怖的又一拙劣伎俩”，同时强调“邪不压正，清者自清”。 她说台湾网红、自媒体分享到大陆赏美景、吃美食的故事是光明正大的，相信会有更多台湾年轻人走出民进党当局制造的“信息茧房”。 对此，台湾陆委会副主委梁文杰星期三在例行记者会中回应称，中共利用网红遂行统战“并不是什么新闻”，而是持续在发生的事，只是随着网络的发达，处理对象从过去的传统媒体、艺人等，转为网红。 梁文杰说，这些事台湾方面看得很清楚，“国台办否认是没有用的”。 纪录片发起人温子渝：台籍小粉红因该片纷遭中国网民“猎巫” 本名温子渝的八炯在接受美国之音采访时则指出，首当其冲的是许多身处中国，长期制作“粉红”内容的台籍网红，这几天也纷纷遭到中国网民“猎巫”。 例如，在微博拥有116万粉丝的博主“看厦门”星期三就发文称“一定要警惕一些来我们这边恰饭(吃饭)的台青，很多都是喂不熟的白眼狼”，文中呼吁中国人不要和台湾青年有任何金钱往来，以防他们回去后“翻脸不认人，什么都咬”。 在另一篇博文留言区，网民言论更加激烈，来自四川的“真人天命”写道，“宁肯错杀1000，也不要再相信台湾人”，湖北网民Hollowvampiremini则说此事“说明台湾人至少需要两三代的清洗”；另一位四川网民NathalieMY给出的结论则是 “台湾盛产骗子”。